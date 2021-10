IL DIVANO DEI GIUSTI - LO SO CHE STANOTTE ALLE 5 VORRESTE VEDERE SU CINE 34 “FOLLIE DI NOTTE”, MITICO MONDO-MOVIE VIETATISSIMO DIRETTO DA JOE D’AMATO CON AMANDA LEAR NEL MOMENTO DEL SUO MASSIMO SPLENDORE. POSSO DARVI UNA GRANDE ALTERNATIVA SU SKY: LA PRIMA ASSOLUTA DEL COMPLICATISSIMO NOIR “NO SUDDEN MOVE”. IN PRIMA SERATA VI SEGNALO UN CAPOLAVORO DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA COME “DIVORZIO ALL’ITALIANA”. MOLTO RIUSCITO IL RECENTE “LA BELLA E LA BESTIA” E… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

follie di notte 2

Lo so che stanotte alle 5 vorreste vedere su Cine 34 “Follie di notte”, mitico mondo-movie vietatissimo diretto da Joe D’Amato e presentato con siparietti e canzoni da Amanda Lear nel momento del suo massimo splendore. Nulla di hard, attenzione, però lei nello stesso anno, il 1978, era esplosa nella tv italiana con programmi trasgressivo come “Stryx” e il mondo del porno italiano non se la fece certo sfuggire. Ovviamente ha sempre detto che era una truffa e non sapeva bene cosa stesse girando. Posso darvi una grande alternativa su Sky, la prima assoluta di un fantastico e complicatissimo noir ambientato a Chicago nel 1995 , “No Sudden Move”, diretto proprio quest'anno da Steven Soderbergh su sceneggiatura di Ed Solomon, con un cast meraviglioso capitanato da un elegantissimo Don Cheadle e da un Benicio Del Toro che si diverte a fare il criminale da quattro soldi un po’ stordito.

million dollar baby

La storia, contorta quanto piace a Soderbergh, vede due criminali, Cheadle e Del Toro, coinvolti nel recupero di un misterioso progetto automobilistico, ma pronti a essere sacrificati in uno scontro di gang rivali. Cheadle, che ha intuito il bidone, riesce a ricostruire tutta la storia e a capire chi tiene realmente le fila del gioco. Troverete anche Ray Liotta, Jon Hamm, Brendan Fraser davvero enorme, Kieran Culkin, Bill Duke e Matt Damon che spiegherà ai due criminali le regole del capitalismo americano. Fate attenzione alla distorsione dell'immagine, è un voluto riferimento alle lenti in VistaVision degli anni ’50, mentre Brendan Fraser è così grosso perché deve interpretare “The Whale” di Darren Aronofsky.

no sudden move

In chiaro in prima serata vi segnalo un capolavoro della commedia all’italiana come “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi, prodotto da Franco Cristaldi per la Vides con Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Leopoldo Trieste, Lando Buzzanca, Daniela Rocca, Rai Storia alle 21, 20. Mi ha raccontato pochi giorni fa Francesco Massaro, che fu assistente di Germi da questo film fino a “Serafino”, che durante la lunga preparazione del film, quasi un anno, si presentò Giancarlo Giannini presentando a Germi la giovane Nicoletta Strambelli, alias Patty Pravo, per il ruolo della Sandrelli. Ricordava anche che, malgrado l’Oscar alla sceneggiatura che riuniva Ennio De Concini, Germi e Alfredo Giannetti, il regista se la legò al dito con Giannetti perché si propose di finire lui il film al posto suo quando si era ammalato. Fecero pace su “L’immorale” qualche anno dopo.

manhunter

Molto riuscito, Italia 1 alle 21, 20, il recente “La Bella e la Bestia” di Christophe Gans con Vincent Cassel come la Bestia e la gettonatissima oggi Léa Seydoux come la Bella. Ci sarebbero pure su Rete 4 alle 21, 20 “Agente 007. Una cascata di diamanti” di Guy Hamilton con Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray, su Tv8 alle 21, 30 il bellissimo “Million Dollar Baby” di Clint Eastwood con Hilary Swank pugile, Morgan Freeman e Clint in uno dei suoi più grandi ruoli da vecchio. Da vedere anche, Mediaset alle 21, 15, un raro fantascientifico di John Carpenter tratto dal romanzo di John Wyndham e dal film di Wolf Rilla, “Il villaggio dei dannati” con Christopher Reeve, Kirstie Alley e Mark Hamill.

follie di notte

E’ l’ultimo film girato da Reeve prima del terribile incidente che lo portò sulla sedia a rotelle. Su Cielo alle 21, 15 vi segnalo invece l’erotico spagnolo “Valérie – Diario di una ninfomane” di Christian Molina con Llum Barrera e Geraldine Chaplin, mentre su Rai Movie alle 21, 10 una commedia diretta e interpretata da Daniel Auteuil, “Sogno di una notte di mezza età” con Sandrine Kimberlain. Non ricordo bellissimo “Red Dragon”, stanco Hannibal the Cannibal movie diretto da Brett Ratner con Anthony Hopkins, Edward Norton, Harvey keitel, Ralph Fiennes, Iris alle 21. Preferirei quasi l’action “I nuovi eroi” di Roland Emmerich con Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren, Canale 20 alle 21.

val2rie – diario di una ninfomane 2

In secondo serata sono orrendamente attratto da un vecchio spaghetti western che temo di non aver mai visto, “I gringos non perdonano” di Alberto Cardone, Cine 34 alle 22, 20, film di coproduzione italo-franco-tedesca con la coppia Brad Harris-Olinka Berova, che avevano appena girato “Alla conquista dell’Arkansas”. Ma è forse qui più interessante segnalare invece l’incontro tra Brad Harris e Tony Kendall, alias Luciano Stella, che, dopo questo film, porterà a un duo celebre del nostro cinema spionistico, cioè quella della serie dell’agente Jo Walker. Ho paura che non ve ne importi molto… Ottimo il film giudiziario con storia sentimentale “La corte” di Christian Vincent con Fabrice Luchini e Sidse Babett Knudsen, Rai Movie alle 22, 40. Film di attori, ovviamente. Su Rai Storia alle 23, 10 so che non perderete per nulla al mondo “I bambini sanno”, documentario di Walter Veltroni.

i nuovi eroi

Magari siete un filo più interessati al grande thriller di Michael Mann tratto dal romanzo di Thomas Harris “Manhunter”, Iris alle 23, 35, con William Peterson, Brian Cox come Hannibal e Tom Noonan. Non è adatto al pubblico italiano il musical fiabesco “Into the Woods” di Rob Marshall con Meryl Streep, Johnny Depp, James Corden, Emily Blunt, Italia 1 alle 23, 45. Su Rai Movie alle 00, 25, proseguendo sui film francese recenti, arriva anche “maguerite” di Xavier Giannoli con Catherine Frot ricca cantante stonatissima alla quale nessuno osa dire la verità. Rai Tre continua il cineclub di fine settimana con il capolavoro di jean Vigo “L’Atalante” alle 2, 20, seguito da un fondamentale film sperimentale brasiliana, “O limite” di Mário Peixoto alle 3, 45.

marguerite

Ogni vero cinefilo dovrebbe registrarselo stanotte. Magari registratevi anche il “Dracula” con bela Lugosi di Todd Browning su Iris alle 3, 20…. E’ piuttosto buono anche il violento, ma romantico “A Beautiful Day” di Lynne Ramsey, uno dei grandi ruoli di Joaquin Phoenix, Rai 4 alle 2, 25. Prima di chiudere vi ricordo solo il giallo erotico con una vera scena di sesso (si diceva…) “Una donna di notte” di Nello rossati con la bellissima Lorraine De Selle, Cine 34 alle 4, 30.

