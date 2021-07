20 lug 2021 09:12

DONNA, TU SEI MIA - LA 78ENNE MARIA WASCHGLER E' STATA UCCISA IN UNA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI DALL'EX COMPAGNO DI 87 ANNI KARL ENGELMAYR - MOTIVO? LA FINE DELLA RELAZIONE TRA I DUE, CHE IN PASSATO AVEVANO CONVISSUTO NELLA STESSA RSA - MENTRE ERANO SEDUTI SU UNA PANCHINA DEL PARCHETTO DELLA STRUTTURA, L'UOMO HA ESTRATTO DALLA TASCA UN COLTELLO DA CUCINA E HA COLPITO LA DONNA AL CUORE…