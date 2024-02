DONNE, MOLLATE IL TRUCCO E IMBRACCIATE IL FUCILE! - IL GOVERNO DANESE PENSA DI RENDERE OBBLIGATORIO IL SERVIZIO MILITARE ANCHE PER LE DONNE - L'INIZIATIVA E' STATA LODATA DALLE FEMMINISTE INFASTIDITE DALLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO: "SE SI VUOLE CREARE UN AMBIENTE DI LAVORO MODERNO, SERVE LA PARITÀ DI CONDIZIONI" - IN NORVEGIA E SVEZIA UOMINI E DONNE SONO CHIAMATI A SOTTOPORSI AI TEST PER IL SERVIZIO MILITARE...

(ANSA) - Il governo danese sta esaminando una nuova formulazione più robusta per il servizio militare e nella riforma si discute della possibilità o meno di includere le donne nel servizio di leva.

Attualmente, in Danimarca, solo gli uomini sono tenuti a sottoporsi ai test per l'ammissione, mentre le donne non hanno l'obbligo di prestare servizio militare, al quale possono prendere parte su base volontaria.

In Norvegia e in Svezia, sia uomini che donne sono chiamati a sottoporsi ai test per il servizio militare, mentre in Finlandia rimane obbligatorio solo per gli uomini.

In Danimarca, si discute da tempo della possibilità di obbligare anche le donne al servizio militare, ma in una recente intervista alla rete di servizio pubblico danese, DR, l'attuale ministro della difesa, Troels Lund Poulsen, non ha fornito una risposta definitiva alla domanda sulla sua posizione in merito: "È una bella domanda. Vi dirò cosa penso e qual è la posizione del Partito Liberale quando presenterò il mio modello finale," ha dichiarato il ministro che ha spiegato come all'interno del governo di coalizione ci siano opinioni contrastanti in merito.

Le donne danesi hanno l'opportunità di prendere parte al servizio militare dal 1998 e dal 2015 vengono invitate per posta, ricordando loro l'opportunità di servire ma senza alcun obbligo. Nel 2023, il 25% di coloro che hanno svolto il servizio militare in Danimarca erano donne, ma se venisse attuata la riforma, la percentuale aumenterebbe.

Il fatto che donne e uomini siano trattati in modo diverso nel Paese scandinavo infastidisce diverse ragazze: "La cosa ci infastidisce molto perché vediamo molti vantaggi nella coscrizione femminile. In Svezia e Norvegia avviene già da sei anni" ha dichiarato Sandra Thorshauge a DR. "Se si vuole creare un ambiente di lavoro moderno, uomini e donne devono essere impiegati a parità di condizioni," ha concluso.

