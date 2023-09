DOPO IL LANCIATORE DI CACCA E IL CECCHINO A PONTE DI NONA, A ROMA ARRIVANO... GLI INDIANI APACHE! – NEL QUARTIERE DI TOR BELLA MONACA DUE MUCCHE SONO STATE UCCISE CON ARCO E FRECCE - UNA È STATA MACELLATA DALL'IMBECILLE SUL POSTO, MENTRE L’ALTRA, TROVATA DAI PROPRIETARI FERITA, È STATA POI ABBATTUTA – IL “RAID” È AVVENUTO NELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO 'EMILIO SERENI' NELLA PERIFERIA DELLA CAPITALE. LÌ, POCO TEMPO FA, VENNERO SGOZZATI ANCHE TRE O QUATTRO MAIALI – IL MOTIVO? PROBABILMENTE…

Una mucca uccisa a frecciate e macellata sul posto, un'altra gravemente ferita che sarà abbattuta nelle prossime ore: è il bilancio di un raid avvenuto la scorsa notte nell'Istituto tecnico agrario 'Emilio Sereni' alla periferia est di Roma.

A darne notizia è la preside Patrizia Marini. "Noi - afferma - siamo in una zona al confine con Tor Bella Monaca in cui facciamo tanti progetti di legalità, ci impegniamo per avviare i ragazzi al lavoro. Ma questi sono episodi gravissimi che ci mettono con le spalle al muro". Sul posto sono intervenuti i carabinieri. […]

Non è la prima volta che capi di bestiame vengono uccisi: in primavera furono sgozzati tre o quattro maiali, anch'essi pregiati: un danno di oltre 10 mila euro. La preside esclude uno 'sgarbo', e pensa piuttosto a reati predatori: "In altre occasioni hanno rubato l'incasso delle macchinette snack, in altre il vino, una volta hanno provato a portarsi via il trattore".

La scuola ha un custode notturno, che però in entrambi i raid contro gli animali, racconta la preside, non si è accorto di nulla. […]

