COME DAGO-ANTICIPATO, ARRIVA LA FEDERAZIONE DEL CENTRODESTRA! - L’ANNUNCIO DI MATTEO SALVINI: “DOPO SETTEMBRE È IN PROGRAMMA UNA TRASFORMAZIONE. NON SI PARLA DI UN PARTITO UNICO MA DI UNA FEDERAZIONE, CIOÈ DI UNA SEMPLIFICAZIONE. L'HO PROPOSTO IN EUROPA, A LEGA FORZA ITALIA E FDI PER FARE UN GRUPPO UNICO DI CIRCA 200 EUROPARLAMENTARI CHE CONTRASTI I SOCIALISTI E LA SINISTRA. L'HO PROPOSTO ANCHE NEL PARLAMENTO ITALIANO DOVE CI SONO SEI FORZE DI CENTRO DESTRA CHE SEMBRANO UNA SQUADRA DI CALCETTO" - E LA MELONI CHE FA? IL “CAVALIERE” E IL “CAPITANO” SAREBBERO BEN FELICI DI TENERLA FUORI…