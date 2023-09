DUE NOTI CONDUTTORI DI “GB NEWS”, DEL CANALE TV DELLA DESTRA PRO-BREXIT, DAN WOOTTON E LAURENCE FOX, SONO STATI SOSPESI DALL'EMITTENTE PER LE DICHIARAZIONI SESSISTE PRONUNCIATE DURANTE UN PROGRAMMA NEI CONFRONTI DELLA GIORNALISTA AVA EVANS - A PRENDERLA DI MIRA È STATO FOX, CHE HA COMMENTATO L'ASPETTO FISICO DELLA DONNA SPIEGANDO PERCHÉ LA IGNOREREBBE IN UN BAR: "MOSTRAMI UN UOMO SINGLE CHE SI RISPETTI A CUI PIACEREBBE ANDARE A LETTO CON QUELLA DONNA, MAI E POI MAI"

(ANSA) - LONDRA, 27 SET - Due noti conduttori del canale tv della destra brexiter GB News, Dan Wootton e Laurence Fox, sono stati sospesi dall'emittente per le gravi dichiarazioni sessiste pronunciate durante un programma nei confronti della giornalista Ava Evans.

DAN WOOTTON - AVA EVANS - LAURENCE FOX

A prenderla di mira è stato Fox, anche attore e musicista, che al posto di commentare alcune dichiarazioni critiche della corrispondente politica del giornale online Joe sulla provocatoria proposta arrivata da un deputato Tory di creare un ministero per i diritti degli uomini ha invece utilizzato il suo tempo per discutere dell'aspetto fisico della donna spiegando perché la ignorerebbe in un bar.

DAN WOOTTON

"Mostrami un uomo single che si rispetti a cui piacerebbe andare a letto con quella donna, mai e poi mai", ha affermato durante il programma di Wootton, che ha riso dopo quelle parole insieme al collega. L'uscita del conduttore ha scatenato la reazione della diretta interessata, che si è detta "disgustata" da quelle parole, e una polemica sul sessismo nei media.

AVA EVANS

GB News si era limitata in un primo tempo a sospendere Fox ma poi ha deciso di avviare un'inchiesta interna ed esteso la sanzione anche a Wootton, figura molto criticata del giornalismo britannico e finito di recente al centro di uno scandalo per le accuse di aver offerto segretamente ai suoi colleghi del Daily Mail, ricorrendo a uno pseudonimo, decine di migliaia di sterline in cambio di materiale sessuale. Per questo anche il tabloid con cui collaborava come editorialista lo aveva sospeso. Inoltre per accuse simili è finito anche al centro di una inchiesta condotta dal suo ex editore, il gruppo News Uk dello 'squalo' Rupert Murdoch, per il quale aveva lavorato come giornalista esperto di celebrità.

LAURENCE FOX