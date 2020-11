16 nov 2020 12:09

DUE PECORE NERE IN UN GRUPPO DI AGNELLI - LAPO ELKANN RICORDA LO ZIO EDOARDO AGNELLI, FIGLIO DELL’AVVOCATO: “E’ IL MIO ANGELO CUSTODE. RICORDO EMOZIONATO LA SUA SENSIBILITÀ E UMANITÀ. NON C’È GIORNO IN CUI NON PENSO A LUI" - TUTTI I SEGRETI CHE ANCORA AVVOLGONO LA MORTE DI EDOARDO AGNELLI: UNA VENTINA DI DATI CONTRASTANO L’IPOTESI DEL SUICIDIO...