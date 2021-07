DURANTE LE FESTE SI REGOLANO I CONTI – NELL’AGGUATO DI SAN SEVERO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DELLA VITTORIA DELL’ITALIA A EURO 2020, DOVE È STATO UCCISO MATTEO ANASTASIO, UN PREGIUDICATO DI 42 ANNI, È RIMASTO GRAVEMENTE FERITO ANCHE IL NIPOTINO DI 6 ANNI – IL BAMBINO SI TROVAVA A BORDO DELLO SCOOTER DI ANASTASIO ED È STATO COLPITO DA UNO SPARO DEI SICARI ARRIVATI PER UCCIDERE LO ZIO…

Da "il Messaggero"

È stato colpito all'addome mentre si trovava con lo zio Matteo Anastasio, 42 anni, ucciso per strada due sere fa a San Severo, in provincia di Foggia, mentre il paese era in festa per la vittoria agli Europei. E ora le condizioni del bambino di 6 anni sono gravissime. Era a bordo dello scooter, insieme con lo zio stavano festeggiando anche loro, nei pressi della stazione ferroviaria. Ad agire due sicari, a bordo di un motorino. Indossavano un casco integrale: hanno avvicinato Anastasio sparando un primo colpo e, subito dopo, il secondo e il terzo.

Una dozzina di proiettili lanciati tra la gente. L'uomo, con diversi precedenti penali, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un pick up. Trasportato all'ospedale Masselli Mascia di San Severo Anastasio è morto poco dopo. In ospedale anche il piccolo di 6 anni, raggiunto da un proiettile all'addome. È ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia.

«Al momento - spiegano i medici - il bambino è in coma farmacologico, intubato e connesso a un ventilatore meccanico per l'assistenza respiratoria. Verrà strettamente monitorata l'evoluzione delle sue condizioni cliniche, soprattutto nella eventualità che si renda necessario un intervento chirurgico nelle prossime ore o giorni. Si occupa di lui una equipe multidisciplinare composta da rianimatori, chirurghi e radiologi».

L'agguato è stato immortalato in un video amatoriale. Si vede lo scooter che cade e una donna vestita di bianco, poi identificata nella moglie della vittima che scappa quando si accorge che stanno sparando. Si sente anche il rumore della pistola 7,65. Tutto intorno c'è grande confusione e, in un primo momento, nessuno si accorge di cosa stia accadendo. A seguire le indagini sono gli agenti della squadra mobile di Foggia che hanno recuperato sul posto tre bossoli.

IL PRECEDENTE

Matteo Anastasio è fratello di Giuseppe, morto anche lui in un agguato a San Severo, il 5 febbraio 2017. E Giuseppe era il padre del piccolo che ora è in pericolo di vita. La cosa che però rende più assurda l'intera vicenda è legata al passato di Giuseppe: è stato lui a uccidere Stella Costa, 12 anni, una ragazzina del paese nel foggiano, colpita da un proiettile vagante nel giugno 2002, uno dei sei sparati da Giuseppe Anastasio contro un altro uomo.

Si è detto che dietro la sparatoria c'erano questioni sentimentali, il vero obiettivo dell'agguato era un giovane all'epoca 25enne, che si è salvato per miracolo. Giuseppe Anastasio in appello ha patteggiato 9 anni e 6 mesi, periodo che aveva già scontato prima di venire ucciso. Ora gli agenti della Mobile sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto due sere fa. Si stanno analizzando tutti i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Così come le immagini scattate dai tifosi e postate sui social.

Un potenziamento dei dispositivi di sicurezza è stato chiesto dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio, in una riunione straordinaria del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, indetto dal prefetto di Foggia per fare il punto sul grave agguato. «Ciò che ci lascia scioccati - sottolinea Miglio - è la ferocia bestiale di queste persone che non si sono fermate neanche davanti alla presenza di un bambino».

