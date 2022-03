ECCO COSA SUCCEDE QUANDO SI FANNO COMMENTI A CAZZO DI KANYE (WEST) – IL RAPPER NON SI ESIBIRÀ AI GRAMMY, DOVE È IN GARA CON “DONDA” NELLA CATEGORIA “ALBUM DELL’ANNO”, A CAUSA DEL SUO “COMPORTAMENTO ONLINE” – NON UN FULMINE A CIEL SERENO VISTO CHE SOLO POCHI GIORNI FA È ARRIVATA LA DECISIONE DI INSTAGRAM DI SOSPENDERGLI L’ACCOUNT PER 24 ORE – GLI ORGANIZZATORI DEI GRAMMY TEMEVANO CHE KANYE POTESSE USARE IL PALCO PER… - VIDEO

Laura Zangarini per www.corriere.it

kanye west

Chi di molestie ferisce, di molestie perisce. Kanye West, un patrimonio netto stimato in 1,8 miliardi di dollari, non proprio un rapper qualunque, non si esibirà ai Grammy, dove è in gara con «Donda» nella categoria «Album dell’anno», a causa del suo «comportamento online».

A darne notizia è «Variety». Secondo quanto riportato dalla «bibbia dello spettacolo», la squadra di West avrebbe ricevuto una telefonata con la quale lo si informava che, a causa del suo «comportamento online», non avrebbe fatto parte della formazione di artisti che si esibirà la sera della cerimonia, in programma domenica 3 aprile (lunedì 4 in Italia) in diretta dalla MGM Grand Arena di Las Vegas. Una decisione che «non ha sorpreso» il team di West, vista la recente decisione di Instagram di sospendere per 24 ore l’account del rapper «per aver più volte violato la policy su bullismo, molestie e incitamento all’odio».

i post su instagram di kanye west

Ci sono molte ragioni, prosegue «Variety» per cui un’esibizione di Kanye West su una rete televisiva in diretta potrebbe comportare un rischio. Basandosi solo sui post sui social media e sull’attività degli ultimi mesi, il rapper potrebbe usare il palco per continuare a molestare, come ha fatto online, Pete Davidson, il nuovo idanzato della sua ex moglie Kim Kardashian; potrebbe tentare di esercitare pressioni sulla emotività del pubblico per la custodia dei figli; potrebbe fare qualche dichiarazione a sostegno delle accuse di molestie sessuali rivolte a Marilyn Manson o dell’omofobo DaBaby, entrambi presenti ai recenti concerti di West. E proprio qualche giorno fa, una petizione lanciata online su change.org per bandire West dal Coachella, uno dei festival musicali più importanti, dove avrebbe dovuto esibirsi il 17 e il 24 aprile prossimi, ha raggiunto il quorum in poche ore.

Kanye West contro Kim Kardashian PER LA FIGLIA SUI SOCIAL

Forse, soprattutto, la decisione di non ospitare West è stata presa in parte a causa delle preoccupazioni per le possibili interazioni tra il rapper e il conduttore dei Grammy Trevor Noah; West ha rivolto pesanti insulti a Noah in un post di Instagram in relazione ai commenti che il conduttore del «Daily Show» ha espresso in merito alla sua separazione da Kardashian («È terrificante vedere quello che [Kardashian] sta attraversando, e mette in luce ciò che tante donne subiscono quando scelgono di andarsene»), con conseguente ban dalla piattaforma per 24 ore.

trevor noah

In risposta agli insulti, Noah ha replicato: «Sarò franco con te: quello che vedo dalla situazione è una donna che vuole vivere la sua vita senza essere molestat a da un ex fidanzato, un ex marito o un ex nulla». Le apparizioni pubbliche di West sono raramente senza polemiche, spesso negative. La performance ai Grammy Awards 2022 non avrebbe potuto essere l’eccezione.

