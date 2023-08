10 ago 2023 13:39

EFFETTI DEL BENESSERE: I CINESI NON FANNO PIÙ FIGLI. ED È UN PROBLEMA PER XI – PER IL SECONDO ANNO DI FILA LA POPOLAZIONE CINESE È IN CALO - NEL PAESE OGGI SI STUDIA PIÙ A LUNGO, CI SI SPOSA MENO, SI DIVORZIA DI PIÙ – QUESTO HA EFFETTI NEGATIVI SU FORZA LAVORO, SETTORE EDUCATIVO E SISTEMA PENSIONISTICO – IL PARTITO COMUNISTA LANCIA LA “POLITICA DEL TERZO FIGLIO”: PER LE FAMIGLIE NUMEROSE FINO A TREMILA EURO DI BONUS, PRESTITI A TASSI PIÙ BASSI PER COMPRARE CASA E AGEVOLAZIONI FISCALI...