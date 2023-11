GLI EFFETTI DELL'INTEGRAZIONE ALLA FRANCESE: LA GUERRA RAZZIALE - L'ASSALTO A CRÈPOL, DOVE UN BRANCO DI RAGAZZI HA AMMAZZATO UN 16ENNE AL GRIDO DI "SIAMO QUI PER UCCIDERE I BIANCHI”, È SOLO L'ULTIMO SEGNALE DELLA GUERRA CIVILE STRISCIANTE NEL PAESE DI MACRON, CHE NON HA MAI SAPUTO ASSIMILARE LA POPOLAZIONE MUSULMANA. I FRANCESI "ORIGINALI" INIZIANO A DARE RETTA ALLA DESTRA CHE GRIDA AL "FRANCOCIDIO" - IL NUMERO DI PERSONE ARRESTATE PER L'ASSALTO E' SALITO A 9: PROVENGONO TUTTI DA UN PAESINO VICINO A CREPOL...

Estratto dell'articolo di Matteo Ghisalberti per "la Verità"

Il giorno dopo l’arresto dei presunti membri del «commando» che ha seminato caos e morte in una serata festiva organizzata in un paesino vicino a Lione, le indagini continuano. Le persone fermate sono ormai nove, tra queste figure anche il presunto autore della coltellata che ha provocato il decesso del sedicenne Thomas Perotto. I sospetti, tutti stranieri provenienti dalle banlieu, rimarranno in stato di fermo per un massimo di 96 ore.

[…] Si tratta di un ventenne francese, con almeno tre precedenti per reati minori e residente nel centro di Romans-sur-Isère, la cittadina posta a una ventina di chilometri da Crépol, […] Come ha riferito Bfm Tv, anche alcuni degli altri arrestati sono «ben noti alla giustizia soprattutto per furto, effrazioni legate a stupefacenti e rifiuto di ottemperare». […] Sembra ormai assodata anche la dimensione etnica dell’attacco visto che, come riportato nell’edizione di ieri de La Verità, dei testimoni hanno riferito di aver sentito alcuni aggressori dire «siamo qui per accoltellare dei bianchi».

Tornando al fermo di sette dei nove sospetti aggressori, avvenuto martedì pomeriggio nei pressi di Tolosa, ieri sono stati resi noti altri dettagli dell’operazione. […] Si è appreso anche che i sette fermati viaggiavano sull’auto della madre di uno di loro. L’obiettivo del gruppo era effettivamente quello di oltrepassare la frontiera franco-spagnola e, come scritto da Le Parisien, dirigersi verso il Maghreb.

[…]Altri due fermi sono stati invece effettuati a Romain-sur-Isère e, sempre secondo vari media d’Oltralpe, non è detto che siano gli ultimi […] La violenta aggressione che ha trasformato una tranquilla festa di paese in una tragedia ha continuato ad alimentare anche ieri le polemiche. Queste sono iniziate quando, su alcuni media, i fatti di Crépol sono stati definiti come una «rissa», «scontro» o «scazzottata tra giovani». Vari esponenti dei partiti di sinistra hanno commentato a denti stretti l’accaduto. […] Altri rappresentanti politici hanno anche accusato l’estrema destra di approfittare della tragedia di Crépol a fini elettorali. Ma chi accusa di cinismo politico i partiti di questa area politica forse dimentica che i francesi stanno progressivamente cambiando idea su queste formazioni politiche.

Le sommosse nelle banlieue della scorsa estate e l’attentato che ha provocato la morte del professor Dominique Bernard e l’importazione silenziosa del conflitto tra Hamas e Israele, preoccupa gli elettori transalpini. Questo sembra essere confermato anche dai sondaggi. A circa nove mesi dalle elezioni europee, il Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen è gradito al 28% del campione sondato da Ifop. Il partito di Emmanuel Macron otterrebbe 8 punti in meno rispetto all’Rn. Anche le prime proiezioni per il primo turno delle presidenziali francesi del 2027 stimano Le Pen al 31% delle intenzioni di voto.

Certo tra qui al 2027 può accadere di tutto ma, al di là delle stime elettorali, un altro sondaggio, quello di Elabe, rivela che il 50% dei francesi definisce la fondatrice del Rn come «competente», mentre il 51% ritiene che la stessa sia «capace di riformare il Paese». […]

