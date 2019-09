CAFONAL – DESTRA, SINISTRA, CENTRO, ISOLE COMPRESE, PER LA FESTA DEGLI 80 ANNI DI PAOLO CIRINO POMICINO – ATTOVAGLIATI COMBATTENTI E REDUCI DELLA PRIMA E SECONDA REPUBBLICA: DA GIANNI LETTA A PADELLARO, DA FORMICA A BAUDO, DA GIULIANO FERRARA A GAMBERALE – INTERVISTA: “LA POLITICA È UNA SCIENZA ESATTA, C'È UN RAPPORTO PRECISO DI CAUSA ED EFFETTO. MA QUI DOMINA L'IGNORANZA. UN DISASTRO - NELLA PRIMA REPUBBLICA IL TRASFORMISMO NON C'ERA. UNO SOLO, FRANCO BASSANINI, PASSÒ DAI SOCIALISTI ALL' OPPOSIZIONE: E FU PURE SCHIAFFEGGIATO IN TRANSATLANTICO” - VIDEO