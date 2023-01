ESCLUSA LA PISTA TERRORISTICA NEL CASO DELLA RAGAZZA ISRAELIANA ACCOLTELLATA ALLA STAZIONE TERMINI A ROMA – LA 24ENNE HA DETTO DI NON CONOSCERE IL SUO AGGRESSORE E DI NON ESSERSI ACCORTA DI ESSERE SEGUITA – DOPO L’ACCOLTELLAMENTO A TERMINI E L’IMBRATTAMENTO DELLA FACCIATA DEL SENATO, IL MINISTRO PIANTEDOSI SI SVEGLIA E ANNUNCIA PIU' CONTROLLI…

Accoltellata più volte la sera di San Silvestro alla Stazione Termini di Roma: una ragazza di 24 anni di nazionalità israeliana si trova ora al Policlinico Umberto I, stabile ma in prognosi riservata, nel reparto di chirurgia d'urgenza. #ANSAhttps://t.co/XONAUGFB0X pic.twitter.com/N5A1r45vg1 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 2, 2023

1. RAGAZZA ACCOLTELLATA, 'NON CONOSCO IL MIO AGGRESSORE'

(ANSA) - La ragazza accoltellata alla stazione Termini di Roma la sera del 31 dicembre avrebbe riferito dopo l'episodio, in base a quanto si apprende, di non "conoscere l'aggressore" e di non "avere notato nessuno che la seguiva". La ragazza è attualmente ricoverata al Policlinico Umberto I, le sue condizioni sono serie ma stabili.

2. ACCOLTELLATA A ROMA: TENTATO OMICIDIO, ESCLUSO TERRORISMO

(ANSA) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio in relazione all'accoltellamento di una ragazza israeliana di 24 anni avvenuto la sera del 31 dicembre all'interno della stazione Termini. Il fascicolo, coordinato dall'aggiunto Michele Prestipino, è stato aperto dopo la trasmissione di una prima informativa da parte della Polfer. Al momento, in base a quanto si apprende, la vicenda non vede coinvolti i pm dell'antiterrorismo.

3. VIMINALE, RAFFORZATI CONTROLLI ZONA PARLAMENTO E STAZIONI

(ANSA) - Preoccupano il ministro Piantedosi per episodi come quelli al Senato della Repubblica e alla stazione Termini riconducibili ad iniziative realizzate con modalità insidiose o individuali per i quali occorre intensificare l'attività di prevenzione e di controllo del territorio. A tal proposito, fin da subito è stato disposto un rafforzamento del dispositivo di sicurezza nell'area del Parlamento anche con agenti in borghese. A breve saranno intensificati i controlli nelle stazioni delle grandi città. E' quanto si apprende da fonti del Viminale.

