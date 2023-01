ESTORTO E MANGIATO - A OSTIA, PER PAGARE I DEBITI A UNO STROZZINO, IL TITOLARE DI UN ALIMENTARI A CORTO DI CONTANTI LO HA PAGATO CON PROSCIUTTI E FORMAGGIO - IN PIENO LOCKDOWN L'UOMO SI È RIVOLTO AL "CRAVATTARO" PER UN PRESTITO CHE SI È TRASFORMATO IN UN INCUBO. LO STROZZINO NON SI ACCONTENTAVA DELLA MERCE MA VOLEVA PURE I SOLDI E CONTINUAVA A MINACCIARLO ("TI SPACCO LA CAPOCCIA, TI SPEZZO LE MANI...") - IL TITOLARE DELL'ALIMENTARI L'HA DENUNCIATO QUANDO...

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

Se non hai i soldi, i debiti li paghi con prosciutti e forme di parmigiano. Quando la vittima non riesce a saldare le rate deve consegnare i prodotti che custodisce in magazzino. Stefano Lattanzi, strozzino, non ha nessuna pietà. La merce di un alimentari diventa il denaro contante per evitare di essere picchiati.

Ma il “cravattaro” preferisce pur sempre i liquidi. «Ti ammazzo se non mi porti i soldi pezzo di mexxa. Lunedì ti imbrocco in negozio e non mi dire che non ti ho avvisato». È successo tra il marzo del 2020 e il novembre del 2021 a Ostia Antica. Lattanzi, adesso, è stato condannato a 6 anni di carcere per usura e lesioni aggravate.

Il titolare di un negozio di alimentari si indebita. Siamo in pieno lockdown. Gli affari crollano, i clienti comprano lo stretto necessario. Le banche non danno credito. L’usuraio, invece, sì. È disponibile. Cinquanta mila euro per evitare il tracollo del negozio. Ma ad un certo punto la vittima non riesce più a restituire il denaro e allora paga con quello che può: 80 forme di parmigiano (da 500 euro l’una) e 70 prosciutti. […]

L’uomo ha di fronte solo due strade: regalare tutto quello che ha faticosamente costruito in una vita di lavoro allo strozzino, oppure ribellarsi. La scelta non è facile, la pressione è tanta, il rischio notevole. Nel frattempo Lattanzi si fa sentire e lo fa a modo suo il 22 ottobre del 2021 fa irruzione nel negozio della vittima.

«Ti spacco la capoccia, te taglio la testa, te sfonno proprio sei avvisato, nun sto a scherza». E ancora: «Ti spezzo le mani e le braccia e non mi dire che non ti ho avvisato» Infine lo picchia. L’uomo finisce al pronto soccorso e denuncia Lattanzi. Lo strozzino finisce a processo con una doppia pensatissima accusa. […]