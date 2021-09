ETERNO CLINT - A 91 ANNI SUONATI EASTWOOD DIRIGE E INTERPRETA UN NUOVO FILM, "CRY MACHO" - E' LA STORIA DI UNA EX STAR DEL RODEO E DEL SUO VIAGGIO INSIEME A UN BAMBINO SULLE STRADE DEL TEXAS - IL LUNGOMETRAGGIO E' BASATO SU UNA STORIA VERA ED E' TRATTO DAL LIBRO DI RICHARD NASH - "SI TRATTA DI UN UOMO CHE HA ATTRAVERSATO ALCUNI MOMENTI DIFFICILI DELLA SUA VITA E POI SI TROVA A DOVER AFFRONTARE UN'ALTRA SFIDA" - VIDEO

Da Rolling Stone

Cry Macho

Sì, a 91 anni Clint Eastwood ha fatto un nuovo film, che non solo dirige, ma interpreta pure. Si chiama "Cry Macho", ne è stato rilasciato il trailer oggi e negli Usa sarà in sala e in streaming su HBO Max il 17 settembre (in Italia dovrebbe essere disponibile da ottobre, ndr). Il lungometraggio è basato su una storia vera e tratto dal libro di N. Richard Nash, che lo ha adattato dal suo romanzo del 1975 prima della sua morte nel 2000 insieme a Nick Schenk. Nel cast ci sono anche Dwight Yoakam, Natalia Traven e Eduardo Minett.

Cry Macho 2

"Cry Macho" vede Eastwood nei panni di Mike Milo, ex star del rodeo e allevatore di cavalli malandato che, nel 1979, accetta il lavoro offertogli da un ex capo: recarsi in Messico, trovare il figlio dell’uomo e riportarlo a casa sottraendolo alla madre alcolizzata. Costretti a prendere strade secondarie sulla strada per il Texas, l’uomo e il ragazzino affrontano un viaggio inaspettato, durante il quale il cowboy, stanco del mondo, trova connessioni inaspettate e un po’ di redenzione.

Cry Macho 3

«Si tratta di un uomo che ha attraversato alcuni momenti difficili della sua vita e poi si trova a dover affrontare un’altra sfida», ha detto Eastwood a "Entertainment Weekly". «Normalmente non acconsentirebbe mai, ma è un uomo di parola. E per lui inizia una nuova vita».

