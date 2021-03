29 mar 2021 16:50

EUROPA DA RECOVERY - COME SIAMO MESSI CON IL PIANO “NEXT GENERATION EU”? NON BENISSIMO: LA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA HA AVANZATO SEDICI RICHIESTE PER SUPERARE LE CRITICITÀ DEL PIANO MESSO A PUNTO DAL GOVERNO CONTE. CHE COMUNQUE SARÀ RISCRITTO DA DRAGHI E COLAO - IN UE 5 PAESI ANCORA NON HANNO RATIFICATO E LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA SI È MESSA DI TRAVERSO. AMENDOLA DICE CHE LO STOP NON METTE IN DISCUSSIONE IL PROGETTO, MA FINO AL PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO GLI AIUTI NON POTRANNO ARRIVARE