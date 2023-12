EVA SFONDA IN AMERICA! (E SI FA ANCHE SFONDARE) - LA 21ENNE EVA GENEROSI, DI MILANO, È STATA CHIAMATA DAL PORNO USA, ED E’ NEL SETTORE SOLO DA POCHI MESI - BARBARA COSTA: “HA APERTO IL SUO PROFILO ONLYFANS A 18 ANNI E 2 MESI E PUBBLICAVA SESSO ESPLICITO. EVA È PARTITA CON VIDEO DA 10 A 30 DOLLARI. PERÒ ALL’INIZIO NON MOSTRAVA MAI IL SUO VISO: ‘I MIEI GENITORI SAPEVANO CHE AVEVO OF, NON CHE CI FACEVO PORNOGRAFIA’. COI PRIMI INTROITI SI È PAGATA L’UNIVERSITÀ, FACOLTÀ DI INGEGNERIA GESTIONALE, CHE HA MOLLATO QUANDO…”

Barbara Costa per Dagospia

eva generosi (2)

Cari miei Dagolettori, mi sa che siamo di fronte alla nascita di una pornostar: facciamo gli scongiuri, e toccatevi dove conviene, porta bene, perché la fulgida Eva Generosi, 21 anni, di Milano, è stata chiamata dal porno USA, a provare, e a magari sfondare! E la roba incredibile sapete qual è? Questa: che la ragazza è nel porno da pochissimi mesi!!! E nel porno ma quello professionale, perché su OnlyFans la tipa è una star. Ma andiamo con ordine.

eva generosi (13)

Eva Generosi – nome e cognome d’arte – è una ragazza italiana che ha aperto il suo profilo OnlyFans a 18 anni e 2 mesi. Troppo presto??? Chi lo crede mi dispiace, ma vive sulla Luna. Il mondo oggi gira così, funziona così non per tutti ma per un numero non misero di persone che scelgono di diventare qualcuno col porno online. E nel mucchio c’è chi, come Eva, lo fa che ancora deve prendere la maturità, e infatti lei ha iniziato a lavorare su OF l’ultimo anno delle superiori.

eva generosi try something new

E uso il termine lavorare perché di questo si tratta e per favore, spenga quel sorrisetto di superiorità chi ce l’ha. Eva è una partita IVA (“l’ho aperta un mese dopo che stavo su OF, il mio commercialista mi ha inserito in "conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari", o qualcosa del genere…”), e una che, su OF, a 18 anni e 2 mesi, pubblicava sesso esplicito.

eva generosi try something new 1

Come altrimenti si pensi si arrivi a guadagnare per davvero su OF? Come dice Eva, “so di creator fallite e deluse, convinte di postare il loro sedere e di diventare subito ricche!”. Illuse. Spietato e allucinatamente concorrenziale, OnlyFans è una prateria aperta dove chiunque può seminare. Raccoglierci frutti notevoli è tutt’altra storia. OF è democratico ma non è ugualitario.

eva generosi (4)

Conta impegno, e perseveranza. E tanto c*lo, inteso come fortuna. Eva ci ha lavorato “8 ore al giorno, e i soldi non ti arrivano d’incanto. OF è un business, devi vendere un prodotto, e come per qualsiasi prodotto bisogna saperlo pubblicizzare. Devi da sola conquistarti clienti su clienti, non follower ma persone reali, che si iscrivano al tuo canale, facciano l’abbonamento (che mica ti dà l’accesso a ogni leccornia…) e che spendano per te, per ciò che sei e crei.

eva generosi (3)

Chi dice che con OF fa la bella vita con poche clip e laute mance, mente”. Eva è partita con video da 10 a 30 dollari. Però: Eva all’inizio non mostrava mai il suo viso: “I miei genitori sapevano che avevo OF, non che ci facevo pornografia”. Coi primi introiti si è pagata l’università, facoltà di ingegneria gestionale, che ha mollato man mano che lei cresceva su OF.

Eva è andata a vivere in Spagna, poi ha partecipato all’ultima edizione della porno Academy di Rocco Siffredi, dove è arrivata seconda. Eva è stata contattata dai maggiori studios europei, ha girato con vere pornostar.

eva generosi

Senza maschera sul viso. Con solo una decina di scene all’attivo (e la sua presenza nel collettivo "Rocco Siffredi Hard Academy: Women Edition", ma più di uno scarico merita il suo sadomaso "Try Something New", by Little Caprice Dreams) Eva interessa al porno USA che tiene il banco, e ora sta a lei giocarsela. Eva ha due assi: la sua seduzione (uno sbircio nelle chat porno e ci si perde tra i pornomani cotti di lei “occhi incredibili, sorriso fantastico, fisico super, questa qui spacca”), e il fatto importante che Eva, al contrario di stelline o presunte tali su OF, non chiacchiera. Lei fa. Lei lavora.

eva generosi (2)

Testa sulle spalle, e convinzione e abnegazione. Tra i suoi progetti non il porno per sempre ma di diventare “una manager, di una azienda che è la mia”. E forse nel porno. Perché no? “Quando sento la gente che a noi sex creator ripete "andate a lavorare", mi sale una rabbia…!”. Eva ha ragione. Tra chi la schernisce, non mancano suoi allupati clienti. Ma poi, chi o cosa impedisce a chi disprezza il porno e chi il porno lo fa, di impiegare le sue grazie diversamente, e altrove?

