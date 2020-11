UNA NINA ESPLOSIVA - “LA VERITÀ È CHE FABRIZIO CORONA È SPOSATO CON UNA SIGNORA DI 50 E PASSA ANNI E IN QUESTO MOMENTO HA UNA RELAZIONE CON MARIANA RODRIGUEZ” – LA MORIC CONTINUA A SGANCIARE BOMBE CONTRO L’EX MARITO: “NON HO FOLLOWER, SOLO HATER PER COLPA DI QUALCUNO CHE MI HA INFAMATO. LE INGIURIE CHE HA DETTO SU DI NOI NON CI TOCCANO MINIMAMENTE, MA A TE POTREBBE TOCCARTI SE LA GENTE SAPESSE LA VERITA' SU TE?!, OPS” – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

PUBBLICAZIONE DI NOZZE TRA FABRIZIO CORONA E LIA DEL GROSSO

Le nuove nozze di Fabrizio Corona che si trova a fare i conti con alcune presunte dichiarazioni su Alberto Genovese e un famoso chef mentre Nina Moric ha iniziato ad attaccarlo. L'ex compagna del re dei paparazzi è apparsa (di nuovo) su Instagram per rilasciare pesanti dichiarazioni (che novità) sull'ex marito, Il nuovo libro di Fabrizio sta facendo discutere da settimane.

Per pubblicizzare il suo ultimo lavoro editoriale l'ex re dei paparazzi è apparso in numerose programmi , ma l'ultima partecipazione su La7 ha Suscitato polemiche. La Moric (fuori tema) dice "Io non ho follower, ho solo hater per colpa di qualcuno che mi ha infamato e che ha infamato l’Italia”. E aggiunge, sbagliando nome e tempistica, che Corona si é sposato. Noi abbiamo in esclusiva le pubblicazioni presso il Comune di Milano del matrimonio tra “Furbizio” e l’imprenditrice veneta cinquantenne Pasqualina Del Grosso. Lei era l’assistente di un chirurgo amico di Lele Mora. Una strana storia. A quando le nozze?

Da https://www.bollicinevip.com

FABRIZIO CORONA E LIA DEL GROSSO

Il Fatto Quotidiano e Dagospia all’epoca scrissero di una misteriosa donna segreta di Fabrizio Corona. Una certa Lia, manager di Verona. Dopo un anno di ricerche, Noi (Eva 3000 n.d.r.) finalmente abbiamo dato un volto a questa donna misteriosa: è Lia Del Grosso, amministratrice unica della prestigiosa agenzia di comunicazione milanese, Luxury Creative Agency. – scrivono sul settimanale –

Nonostante lei non si sia mai palesata se non durante i festeggiamenti romani del 43 compleanno di Corona, da queste immagini possiamo comprendere come il legame esistente tra i due sia tuttora molto forte.

LIA DEL GROSSO

LIA DEL GROSSO, LA DONNA MISTERIOSA DI FABRIZIO CORONA

Stando alle asserzioni di amici in comune, i due, già conoscenti da tempo, si sarebbero ritrovati pochi giorni dalla sua uscita dal carcere e si sarebbero rivisti nella comunità di Don Mazzi e da allora tra alti e bassi non si sarebbero più lasciati.

Lei lo avrebbe aiutato nel suo percorso di ritorno al sociale, interessandosi al benessere della sua persona, della sua casa, e aiutandolo nella ripresa del suo lavoro. Nonostante le loro apparizioni in pubblico insieme non siano state frequenti, sappiamo per certo che i due siano stati in passato molto uniti e lo sono ancora.

Lei non lo ha mai abbandonato e gli ha sempre dato il suo supporto sia durante la detenzione sia nelle innumerevoli tappe della sua vicenda giudiziaria. Defilata, anche durante le udienze in tribunale, ma pur sempre presente accanto a lui.

Una vita piena di bollicine a tutti!

