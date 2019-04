13 apr 2019 17:07

LA FAIDA TRA ALBA PARIETTI E SELVAGGIA LUCARELLI SI CONSUMA PER VIE LEGALI - CI SCRIVE L’AVVOCATO DELLA PARIETTI: “LA LUCARELLI TENTA DI SOVVERTIRE, ATTRAVERSO PRECISAZIONI INESATTE, LA REALTÀ DEI FATTI COSÌ COME FORMATASI IN MODO INEQUIVOCABILE E CONNOTATA DA OFFESE REITERATE E POST DENIGRATORI GRAVEMENTE LESIVI DELL'ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DELLA MIA ASSISTITA, COME TUTTI I TELESPETTATORI DI "BALLANDO SOTTO LE STELLE" HANNO POTUTO CONSTATARE…”