14 ott 2021 19:09

IL FASCIO NON SUSSITE - LA CAPRIOLA DELLA GIUSTIZIA SULL'APOLOGIA DEL FASCISMO: FARE IL SALUTO ROMANO AL CIMITERO SI PUÒ - LA CASSAZIONE HA ANNULLATO LA CONDANNA DI QUATTRO PERSONE, TRA CUI IL PRESIDENTE DI "LEALTÀ AZIONE", CHE IL 25 APRILE 2016 FECERO IL BRACCIO TESO PER RICORDARE I CADUTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA: "IL FATTO NON SUSSISTE" - SECONDO IL LEGALE DEGLI ACCUSATI, "COMPIERE IL SALUTO ROMANO IN AMBITO COMMEMORATIVO NON È REATO"