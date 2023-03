FATE SAPERE A ELLY SCHLEIN CHE LA SEDE DEL PD DI TORPIGNATTARA, DOVE LEI HA PRESO L'81% DEI VOTI, NON PAGA IL CONDOMINIO DA 5 ANNI – I DEM HANNO ACCUMULATO UN DEBITO DI 10MILA EURO E I CONDOMINI, INFURIATI, RISCHIANO DI DOVERSI ACCOLLARE GLI ARRETRATI E SGANCIARE 1.500 EURO A TESTA – L'INVIATO DELLE “IENE” RINCORRE LA SEGRETARIA DEM, CHE SORRIDE E RESTA MUTA. MENTRE ZINGARETTI PROPONE: “FACCIAMO UNA BELLA CENA DI SOTTOSCRIZIONE...” – VIDEO

GUARDA QUI IL SERVIZIO DELLE IENE SUL PD E LE SPESE CONDOMINIALI NON PAGATE A ROMA

Estratto dell’articolo di Alessandro Gonzato per “Libero quotidiano”

SERVIZIO DE LE IENE SUL CIRCOLO DEL PD DI TORPIGNATTARA MOROSO

Harry, ti presento Sally. Pardon. Elly, ti presento il conto, 10mila euro di spese condominiali non pagate dal Pd per la sede di Torpignattara quartiere popolare di Roma dove da 5 anni i Dem non sganciano un centesimo. Lo denunciano gli 11 condòmini, costretti - anche se sperano di no- ad accollarsi gli arretrati.

A Torpignattara la Schlein alle primarie del Pd ha preso l’81% dei voti. Elly ti presento il conto ma Elly se ne frega, prima sorride all’inviato delle Iene, Filippo Roma, sono state loro a scoprire il caso. Poi ride Elly, sorriso Durbans. Poi fugge dalle Iene portata via dai collaboratori, si dissolve nella nuvola di Fuksas nel giorno della sua proclamazione a segretaria del Pd.

SERVIZIO DE LE IENE SUL CIRCOLO DEL PD DI TORPIGNATTARA MOROSO

Eleonora fa la costumista e vive nel condominio indebitato: «È impensabile pagare 1.500 euro per chiudere i buffi di un partito, è uno stipendio». Buffi, debiti: 1.500euro a nucleo familiare. «Abbiamo presentato dei decreti ingiuntivi per recuperare il debito, ma non abbiamo avuto risposta». Laura, consulente strategico, sbotta: «i$ vergognoso!».

[…] l’ex governatore dem del Lazio Nicola Zingaretti prima sfotte: «Facciamo una bella cena di sottoscrizione...». Poi attacca: «Smettiamola di aggredire chi si riunisce per fare politica». Ma chi? Cosa vuol dire? Prosegue: «Facciamo una bella cena, chiamiamo i cittadini perché quel circolo serve anche a chi non la pensa come noi». Il Pd lascia i debiti e vuole ripianarli facendo pagare una cena ai cittadini? Poi Zinga s’arrabbia: «Se muore la politica morite pure voi che fate i giornalisti».

SERVIZIO DE LE IENE SUL CIRCOLO DEL PD DI TORPIGNATTARA MOROSO

Filippo Roma intercetta l’ex segretario dem Enrico Letta e anche lui sorride, ma non parla, svicola. Alla fine cede e dice la sua: «Adesso verrà gestita la cosa», e indica il palco su cui da lì a poco sarebbero saliti Schlein e il nuovo presidente del Pd Stefano Bonaccini. Sorride e liquida la cosa anche Debora Serracchiani, capogruppo Dem alla Camera.

La segue l’ex ministro Roberto Speranza. Lo slogan della Schlein, e del Pd, è “La forza della comunità per le persone”. Che impeto, dal palco, Elly: «C’è il rischio di una marginalizzazione permanente delle fasce più povere della società. Ecco, a questo vi chiedo di continuare a rivolgere l’attenzione». A Torpignattara no?

Torniamo ai condòmini.

SERVIZIO DE LE IENE SUL CIRCOLO DEL PD DI TORPIGNATTARA MOROSO

[...] Davanti alla sede di Torpignattara arriva un frequentatore del circolo, «io vengo qui, tiro su e giù la serranda e basta... guardi che le rompo la telecamera in testa! Non mi rompete i coglioni con le vostre cazzate!». Poi si calma, o quasi: «Ditemi che cazzo volete! Si deve rivolgere al partito romano non qua, non c’è nessuno». E chi l’ha aperto il circolo in occasione delle primarie? «Il segretario penso, io manco sono venuto, comunque il discorso è questo, i debiti effettivamente ci sono, è inutile nasconderli».

[...] Durante l’insediamento la Schlein aveva annunciato: «Daremo voce ai più deboli». Da Torpignattara s’alza un coro: «Prima datece li sòrdi». I soldi.

SERVIZIO DE LE IENE SUL CIRCOLO DEL PD DI TORPIGNATTARA MOROSO SERVIZIO DE LE IENE SUL CIRCOLO DEL PD DI TORPIGNATTARA MOROSO SERVIZIO DE LE IENE SUL CIRCOLO DEL PD DI TORPIGNATTARA MOROSO