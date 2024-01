FAVORISCA IL GENDER! - DESANTIS COLPISCE ANCORA: LA FLORIDA TOGLIE ALLE PERSONE TRANS LA POSSIBILITÀ DI CAMBIARE IL SESSO SULLA PATENTE - SI TRATTA DELL'ULTIMA MOSSA DEL GOVERNATORE REPUBBLICANO, IMPEGNATO DA TEMPO IN UNA CROCIATA CONTRO LA COMUNITÀ LGBT: IL SUO PROVVEDIMENTO PIÙ FAMOSO È LA LEGGE "DON'T SAY GAY", CHE VIETA DI PARLARE DELL'IDENTITÀ DI GENERE NELLE SCUOLE...

(ANSA) - La Florida negherà da ora in poi alle persone transgender di cambiare il sesso sulla patente di guida in modo che rifletta la loro identità di genere. Il dipartimento del 'Sunshine State' per la sicurezza stradale e i veicoli a motore ha annunciato silenziosamente il cambiamento in un promemoria inviato alla fine della scorsa settimana agli esattori delle tasse della contea, dove i residenti statali possono ottenere le licenze.

La marcia indietro dello stato guidato da Ron Desantis è stata criticata come un attacco alle persone transgender, che si inserisce nel più ampio sforzo che la Florida sta conducendo per ridurre i diritti della comunità Lgbtq. In precedenza, secondo il National Center for Transgender Equality, i residenti potevano cambiare il loro genere presentando un'ordinanza del tribunale per la modifica del nome o una lettera ufficiale del medico che provava il trattamento per la transizione di genere.

"L'accesso ai documenti d'identità è fondamentale nella vita quotidiana, in quanto influisce su attività come il lavoro, il voto, i viaggi e l'impegno con le istituzioni governative", ha affermato il portavoce dell' organizzazione Ash Orr. "Garantire che tutti, comprese le persone transgender, abbiano documenti ufficiali accurati, come la patente di guida, è vitale per difendere i nostri diritti istituzionali", ha aggiunto.