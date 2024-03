FEDEZ E CHIARA FERRAGNI TORNERANNO INSIEME? SECONDO FABRIZIO CORONA SÌ, MA A UNA CONDIZIONE – “FURBIZIO”: “NON LO FARANNO ORA. POTREBBE SUCCEDERE TRA UN ANNO. A QUALI CONDIZIONI? SE ENTRAMBI RIESCONO A TROVARE DELLE SODDISFAZIONI LAVORATIVE. LEI DEVE RECUPERARE DAL DANNO DI IMMAGINE. LUI DEVE TROVARE UNA STRADA CHE LO RIPORTI AD ESSERE FELICE CON LA MOGLIE. LA SITUAZIONE È GRAVE, SONO ARRIVATI AGLI AVVOCATI” – L’APPELLO DI CORONA A CHIARA: “SO CHE TU MI ODI, MA…”

Estratto da www.leggo.it

fedez annuncia ultima puntata di muschio selvaggio 2

Fabrizio Corona, già un mese fa, aveva previsto che Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati ed, effettivamente, è successo. Ora, l'ex re dei paparazzi è tornato a parlare di una delle coppie più celebri dello showbiz e lo ha fatto al podcast Gurulandia. […]

Fabrizio Corona ha fatto una profezia su Chiara Ferragni e Fedez e sul loro ritorno insieme. Al podcast Gurulandia ha detto: «La verità qual è? È questa… Io un mese prima della loro rottura avevo anticipato tutto. Oggi non è che si sono lasciati per modo di dire, è una cosa netta, si sono proprio lasciati. Se si rimetteranno insieme? Non ora, non nei prossimi sei mesi. Potrebbe succedere tra un anno. Se il sentimento era forte tra un anno tornano insieme. A quali condizioni? Se entrambi riescono a trovare delle soddisfazioni lavorative.

Lei deve recuperare i danni di immagine e lui a trovare una strada sua che lo riporti ad essere felice con la moglie. La situazione ad oggi è grave e sono arrivati agli avvocati. Lui sta facendo scelte giuste, come quella di andare a Belve. Ricordiamoci che ha fatto grandi cose Fedez, è stato il primo rapper giovanissimo di successo. Diamogli il merito. Inoltre ha aperto un grande mercatioa. Chiara, gli vanno riconosciute queste cose evidenti. Ora però si giocherà tantissimo da Francesca Fagnani».

chiara ferragni a dubai 4

Infine, Fabrizio Corona si è rivolto direttamente a Chiara Ferragni e ha detto: «Chiara, io lo so che tu mi odi. Sono il prototipo dell’essere che tu schifi, ma se mi incontri cambi idea. Io sono caduto tante volte e ho sempre ricostruito tutto e c’ho fatto soldi. Ti devi prendere un periodo di pausa e poi torni. Sparisci per un mese, prendi un foglio, segni gli obiettivi, studia, pianifica e poi torni tra un mese. Però tra un mese scompari, nessuno deve vederti. Se fai questo rinasci. Il problema è che sparire è come morire. Tu sei capace di morire per un mese? Io sono morto per tre anni. L’unica soluzione per te adesso è uscire di scena per un periodo e poi tornare».

