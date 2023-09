LA FELLATIO NON E' UNO STRAZIO - IL SESSO ORALE È FONDAMENTALE IN UN RAPPORTO, SIA PER GLI UOMINI CHE PER LE DONNE: LO SCAMBIO DI LIQUIDI SEMINALI È UN OTTIMO ANTIDEPRESSIVO NATURALE - QUESTI INFATTI CONTENGONO SEROTONINA, CORTISOLO E OSSITOCINA...

«Il sesso orale ha un ruolo fondamentale non solo come fonte di piacere ma anche come strumento per trovare una maggiore empatia con il partner» sostiene il fondatore di CougarItalia.com, il primo portale in Italia a specializzarsi nel promuovere incontri tra donne più grandi e uomini più giovani, che ad agosto di quest'anno ha curato una ricerca proprio su questo tema.

Per quanto riguarda la fellatio, poi, un'altra ricerca condotta dalla State University di New York dimostra che lo scambio dei liquidi può essere un ottimo antidepressivo naturale. Dopo aver esaminato la vita sessuale di 293 donne e confrontato il loro stato di benessere mentale, i ricercatori hanno dimostrato l'esistenza di un elevato grado di correlazione tra benessere psichico ed assunzione di liquidi seminali, che contengono serotonina, melatonina, cortisolo ed ossitocina, ormoni capaci di migliorare l'umore e di combattere l'insonnia.

«Certo è che, a prescindere dalla chimica, il sesso orale ha un ruolo sempre più centrale in una relazione, può addirittura sostituire un rapporto completo e perfino evitare di essere traditi» conclude il fondatore di CougarItalia.com.

La conferma arriva dalle ricercatrici Sarah Vannier e Lucia O'Sullivan del dipartimento di psicologia della University of New Brunswick, la più antica università di lingua inglese in Canada, nel loro lavoro "Who gives and who gets: why, when and with whom young people engage in oral sex" (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22327462).

