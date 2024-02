FELUCHE IN RIVOLTA – LE ULTIME NOMINE DEGLI AMBASCIATORI DA PARTE DEL GOVERNO (VEDI IL DUPLEX FAZZOLARI-SCURTI) NON SONO PIACIUTE AFFATTO AI DIPLOMATICI – IL SINDMAE, SINDACATO DIPENDENTI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, HA SPEDITO UNA LETTERA DI FUOCO AL SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA, RICCARDO GUARIGLIA: “IL QUADRO CHE EMERGE DALLA RECENTE TORNATA DI NOMINE NON RAPPRESENTA UNA FOTOGRAFIA ADEGUATA DELL’ASSOLUTA ECCELLENZA DELLA NOSTRA CARRIERA” – DEFLAGRANTE LA PROMOZIONE DI MARIO VATTANI, “IL CONSOLE FASCIO ROCK” (CANTAVA AI RADUNI DI CASAPOUND). E POI L'INSEPARABILE COPPIA PUGLIESE-LEPRE E… – IL DAGOREPORT

Estratto dell’articolo di Wanda Marra per “il Fatto Quotidiano”

giorgia meloni e giovanbattista fazzolari

Le ultime nomine degli ambasciatori da parte del governo non sono piaciute ai diplomatici. Tanto è vero che – passata una settimana da quando il Cdm ha individuato una decina di ambasciatori di grado (ovvero a vita) – lo scorso 2 febbraio il Sindmae (sindacato dipendenti ministero degli affari esteri) ha scritto al segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, per esprimere tutte le sue perplessità.

Deflagrante la promozione di Mario Vattani, noto alle cronache come “il console fascio rock” (cantava ai raduni di Casapound). “Senza personalizzare e senza pretendere di ridurrei margini di apprezzamentoe decisione da parte del vertice politico, riteniamo che il quadro che emerge complessivamente dalla recente tornata di nomine non rappresenti una fotografia adeguata dell’assoluta eccellenza della nostra carriera, cui dovrebbe corrispondere il grado di ambasciatore”, si legge nella lettera firmata da Francesca Santoro, attuale presidente del sindacato.

mario vattani

“Il grado apicale andrebbe conferito tenendo conto ‘dell’importanza e del modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell’intera carriera’, a funzionari in possesso di un percorso professionale specchiato e che abbiano conseguito risultati di rilievo nella titolarità di uffici al ministero o all’estero, privilegiando percorsi di crescente assunzione di responsabilità e premiando ‘sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità’”, ricorda il sindacato citando il decreto del presidente della Repubblica 18/67.

Difficile non leggere in filigrana il riferimento al poco specchiato percorso di Vattani (che ha avuto e scontato anche una sanzione disciplinare dalla Farnesina per la sua partecipazione a un concerto a Casapound nel 2013).

SCURTI MELONI

Nella lettera c’è una critica complessiva delle nomine, considerando che molti non vengono valutati all’altezza neanche per esperienza e sedi ricoperte. E anche qui, in filigrana si nota il riferimento all’assenza di Vincenzo Celeste, rappresentante permanente presso la Ue.

Non solo. “Fra i dieci promossi non vi è nemmeno una collega”, scrivono i diplomatici, nonostante le direttive per ridurre il divario di genere nelle posizioni apicali della pubblica amministrazione. […]

