11 mag 2022 19:39

FERMI TUTTI, WANDA NARA E MAXI LOPEZ HANNO FATTO PACE (OVVIAMENTE NON GRATIS) - FINE DELLE DISPUTE LEGALI E DEI 40 PROCESSI IN CORSO TRA LA SHOWGIRL E L'EX CALCIATORE: LUI ALLA FINE SI È ARRESO E LE HA CEDUTO LA MEGA VILLA A BUENOS AIRES DA 2 MILIONI DI EURO, COSTRUITA SU TRE PIANI PER UN TOTALE DI 1.800 METRI QUADRATI, CON SETTE CAMERE DA LETTO, CINQUE BAGNI E DUE GARAGE - L'EX MARITO DOVRÀ PURE VERSARE UN ASSEGNO MENSILE AI TRE FIGLI MASCHI FINO A QUANDO AVRANNO 21 ANNI...