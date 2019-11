FIDATEVI, È UNA DONNA! – LA STORIA DELLA BODYBUILDER CANADESE ROBIN HILLIS CHE A 48 ANNI GIRA IL MONDO MOSTRANDO IL SUO MOSTRUOSO FISICO SCOLPITO E I SUOI BICIPITI DA 43 CENTIMETRI: “PRIMO ERO UNA RAGAZZA TIMIDA, OGGI MI SENTO SICURA DEL MIO CORPO” – LA DONNA, MAMMA DI DUE FIGLIE E NONNA DI TRE NIPOTINI, DESCRIVE LA SUA FOLLE GIORNATA TIPO TRA ESERCIZIO FISICO E PASTI PENITENZIALI… - VIDEO

DAGONEWS

robin hillis 9

Robin Hillis, 48enne dell'Ontario, in Canada, ha sempre amato lo sport. Ma non avrebbe mai potuto immaginare che il bodybuilding le avrebbe cambiato la vita. Oggi ha scolpito il suo corpo senza mai togliere tempo alle sue due figlie e ai tre nipotini, i suoi primi fan.

Prima di iniziare a scolpire il suo fisico, Robin era timida, ma il bodybuilding le ha dato una nuova prospettiva di vita e nel 1993, con un peso di 61 chili, ha gareggiato nella sua prima competizione. Ma negli anni il suo corpo è sempre più cambiato fino a diventare il fascio di muscoli che è oggi: ora pesa 91 chili e può mettere in mostra bicipiti da 43 centimetri.

robin hillis 8

Nel 2014, Robin ha ottenuto la tessera professionale IFBB (International Federation of BodyBuilding & Fitness) e ora compete nella lega professionale di tutto il mondo. «Ero alta e magra, ma molto atletica. Ero una studentessa media e sono cresciuta giocando a basket, pallavolo e, baseball.

robin hillis 3

Dopo il liceo volevo rimettermi in forma, quindi sono entrata in una palestra e sono diventata dipendete del bodybuilding. Prima ero timida, oggi sono sicura del mio corpo e mi piaccio. Ricevo tante reazioni sui social, ma solo alcune sono negative. Spero di essere d'ispirazione per le mamme e le nonne e spero anche di ispirare le ragazze più giovani a fare ciò che amano e non prestare attenzione alle opinioni delle persone. Spero di ispirare tutti ad amare se stessi e fare ciò che li rende felici».

robin hillis 2

Per mantenere il suo fisico in forma Robin segue un rigido regime alimentare e si sottopone a dure sessioni di allenamento. Nella sua giornata tipo si sveglia alle 6, si sottopone a un allenamento cardio a digiuno per 20 minuti e dopo fa colazione con una tazza di albumi, due uova intere e spinaci.

Il suo secondo pasto è pollo, cetrioli, ketchup senza zucchero e spezie; poi Robin va in palestra, si allena e dopo consuma il suo terzo pasto: bistecca e patate dolci.

robin hillis 19

Continuando la sua intensa giornata, porta a spasso il suo cane, prima di consumare il suo quarto pasto: pesce o pollo con cetrioli e riso.

Infine Robin si prende il tempo per le sue figlie e i suoi nipoti prima di consumare il suo quinto e ultimo pasto della giornata che consiste in una tazza di albumi d'uovo, un uovo intero, spinaci e avocado. Infine solo dopo 20 minuti di tapis roulant può andare a letto.

