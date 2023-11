FILIPPO TURETTA ARRIVERÀ SABATO MATTINA A VENEZIA – IL 22ENNE SARÀ PRELEVATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE A FRANCOFORTE, E POI ATTERRERÀ IN ITALIA – IL VOCALE RECUPERATO DA “CHI L’HA VISTO”, IN CUI GIULIA CONFESSA A UN’AMICA DI SENTIRSI ESASPERATA DALL’EX FIDANZATO: DOPO LA MORTE DELL AMADRE, HA DECISO DI LASCIARLO, MA LUI MINACCIA DI “FARLA FINITA” E TOCCA UN NERVO SCOPERTO… - VIDEO

(ANSA) - Filippo Turetta verrà consegnato alle autorità italiane sabato 25 novembre, e arriverà a Venezia. Lo ha riferito il legale del giovane, Giovanni Caruso. Un aereo dell'Aeronautica militare partirà alle ore 8.00 da Roma, e arriverà alle 10.00 a Francoforte per prelevare Turetta. La partenza dallo scalo tedesco è prevista per le 10.45, con destinazione Venezia.

GIULIA, L’ULTIMO GRIDO D’AIUTO «VOGLIO SPARIRE DALLA SUA VITA»

Estratto dell’articolo di Raffaella Troili per “il Messaggero”

Non erano più fidanzati, non erano più amici, ma Giulia era già in trappola, ostaggio di Filippo e non sapeva come uscirne. Un audio inquietante, inviato alle amiche, mostra come quel legame fosse diventato […] malato […].

[Ancora] «Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui», confidava Giulia Cecchettin, la voce tremante, a tratti esasperata. Voleva volare via, ma colui che diceva di dipendere da lei, facendo leva sui sensi di colpa la teneva legata a sè. Perché, si sfogava ancora Giulia «allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire».

[Ancora] Giulia, che ha da poco perso la mamma e in questo contesto ha maturato anche la scelta definitiva di lasciare Filippo Turetta, è in ansia. Ha già un lutto con cui convivere, il suo ex insiste sul "farla finita", tocca un nervo scoperto.

[…] Lui è a pezzi e scarica tutto il peso del suo disagio su di lei, Giulia si sente in colpa. Filippo le ripete che «non trova più il senso per andare avanti, non ha voglia di iniziare nessun corso». Proprio mentre lei sta chiudendo un ciclo di studi, la laurea è vicina, i progetti tanti. Giulia percepisce che «non me le viene a dire per forza queste cose come ricatto però suonano molto come ricatto... E allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo».

Filippo la vittima, dipende totalmente da lei. […] elemosina attenzione, provocando, come si sente dall'audio, una crescente insofferenza. Si trasformerà in carnefice, ma nel frattempo "succhia" energie per sopravvivere a Giulia, che per due volte l'ha lasciato, che non lo vuole più.

I comportamenti di Filippo si fanno sempre più ossessivi. Si presenta ovunque, anche quando lei dice no, come quando decide di andare a fare spese a Padova in bus, vuole andare da sola ma lui andrà con lei. Giulia a tratti ha paura, ma non ha ancora compreso che a rischiare di più sarà lei. «Io vorrei non vederlo più - confida ancora nell'audio diffuso dalla trasmissione "Chi l'ha visto" - perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa.

Non so come sparire, nel senso: vorrei fortemente sparire dalla sua vita ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo», la voce della 22enne si incrina, si sente che è provata, che non trova il modo di liberarsi dal ricatto emotivo che Filippo non esita a provocarle, parassita disperato, disposto a tutto, come si vedrà.

[…] Giulia forse non racconta quel che sta passando in famiglia, per non sovraccaricare chi ama di altri pensieri. Anche lui nasconde il suo disagio, non si confida fino in fondo. Eppure Filippo non sembra covare rancore, quantomeno cercare un distacco, mostrare una minima reazione d'orgoglio. Non ha la forza. E pretende attenzione dall'unica persona che non vuol dargliela. […]

