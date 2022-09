FINALMENTE ABBIAMO SOTTERRATO ELISABETTA: ALMENO NON SENTIREMO PIÙ LE LAGNE DEI SUSSEX (MA SOLO PER QUALCHE GIORNO) – MATTIOLI: “IL VERO GUAIO DEL MATRIMONIO CON MEGHAN È CHE COSTEI HA TRASFORMATO UN BALDO SOLDATACCIO BEVITORE DI BIRRA E GAFFEUR POLITICAMENTE SCORRETTO IN UN SALICE PIANGENTE IMPEGNATO A LAMENTARSI FULL TIME” – CHISSÀ QUANTO AVRÀ ROSICATO L’EX ATTRICETTA QUANDO AVRÀ SCOPERTO DI ESSERE STATA “OSCURATA” DA UN CERO DURANTE LE RIPRESE DEL FUNERALE DELLA REGINA…

meghan markle oscurata da un lume al funerale della regina elisabetta 1

Ma Meghan Markle c’era o non c’era al funerale di Elisabetta? Durante le riprese la moglie di Harry è stata oscurata da un cero che praticamente l’ha fatta scomparire dai riflettori per l’intera cerimonia. Chissà come avrà reagito quando l’avrà scoperto. Di sicuro avrà rosicato perché all’occhio attento del telespettatore sarà sfuggita qualche finta lacrima di coccodrillo…

Estratto dell’articolo di Alberto Mattioli per “Il Foglio”

meghan markle al funerale della regina elisabetta 1

Il vero guaio del matrimonio con Meghan è che costei ha trasformato un baldo soldataccio bevitore di birra e gaffeur politicamente scorretto (le famigerate foto mentre fa il saluto nazista) in un salice piangente impegnato a lamentarsi full time, in piena sintonia con il nostro evo del Grande Piagnisteo.

Politicamente scorrettissimo, nonno Filippo lo avvisò invano: "Le attrici vanno frequentate, non sposate". Specie poi se sono impegnate ad autopromuoversi dichiarandosi vittime di ogni possibile discriminazione, perché donna, perché attrice, perché americana, perché un po' abbronzata, come disse Silvio nostro in una memorabile occasione. Un micidiale cocktail di correttezza politica, sessuale e razziale, di femminismo prêt- à-penser, di benpensantismo easy going, perfino con una spruzzata di new age.

meghan markle oscurata da un lume al funerale della regina elisabetta 2

Shakerate, servite freddo (già, la spontaneità, questa sconosciuta) e avrete "Archetypes", il podcast su Spotify dove la duchessa di Sussex pontifica sulle "etichette che provano a frenare le donne" insieme ad altre intellettuali tipo Mariah Carey o la tennista Serena Williams. Lei, che da donna è diventata celebre nel più tradizionale e patriarcale e veteromaschilista dei modi: il matrimonio.

(…) Il motto non ufficiale della Ditta, "never com plain, never explain", non è soltanto una saggia linea di condotta di fronte all'invadenza dei media, ma la traduzione del tradizionale pragmatismo aglosassone, contrario alle teorizzazioni, ai massimi sistemi, perfino alle parole.

meghan markle, harry, kate middleton e william e i figli

(…) Harry era così, un John Bull un po' patetico perché orfano giovanissimo della mamma ma molto spiccio, quadrato, anche simpatico nella sua naiveté fortificata dal non aver mai aperto un libro. Poi si è innamorato della persona sbagliata ed è stato un fiume in piena di lamenti, una sensibilità morbosa dove si ha "il cuore spezzato" per un monogramma sulla spallina.

