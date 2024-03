ALLA FINE GIORGETTI FA SEMPRE PIPPA – A 48 ORE DALLA STRETTA DECISA SUL SUPERBONUS, ARRIVA LA MARCIA INDIETRO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA: RESTANO GLI INCENTIVI PER I COMUNI ALLE PRESE CON LA RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO. RIMANGONO LO SCONTO IN FATTURA E LA TRASFERIBILITÀ DEI CREDITI D’IMPOSTA AL 110% – IL MINISTRO DEL TESORO HA CEDUTO DOPO LE DURE CRITICHE DI FORZA ITALIA, MA ANCHE DI UNA PARTE DI FDI E LEGA (CI SONO LE EUROPEE ALLE PORTE…) – TUTTI DA RIFARE I CONTI PER IL DEF…

SUPERBONUS, IL GOVERNO SI CORREGGE NIENTE STRETTA NEI COMUNI DEL SISMA

Estratto dell'articolo di Federico Fubini per il "Corriere della Sera"

Due giorni dopo il decreto a sorpresa che stringeva fortemente le maglie del Superbonus, il governo fa una parziale messa a punto: tutte le prerogative degli incentivi, incluso lo sconto in fattura e la trasferibilità dei crediti d’imposta al 110%, resteranno per i comuni dell’area del cratere sismico dell’Italia centrale.

Non è ancora del tutto chiaro se queste misure verranno mantenute in vigore solo fino ad un eventuale tiraggio di altri 400 milioni di euro — com’è corsa voce nei palazzi di governo ieri in serata — oppure non sarà indicato alcun limite ma «solo azioni di monitoraggio per salvaguardare i conti pubblici».

[…]Senz’altro il ministro dell’Economia è da tempo la figura più impegnata, nell’intero mondo politico, per mettere le redini alla galassia dei bonus immobiliari e per riportare sotto controllo la loro dinamica ormai pericolosa per la tenuta dei conti pubblici.

È possibile dunque che Giorgetti preferisse il decreto nella sua versione originaria, con la stretta al Superbonus anche nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Nelle consultazioni dirette e indirette degli ultimi due giorni il ministro ha capito però che un compromesso si rendeva necessario: a chiederlo non erano solo il presidente delle Marche Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) o il commissario alla ricostruzione Guido Castelli; anche ampie aree della maggioranza a Roma, a poco più di due mesi dalle elezioni europee, hanno reclamato da quasi subito misure meno draconiane. […]

SUPERBONUS, È GIÀ RETROMARCIA SALVI I CANTIERI DEI TERREMOTI

Estratto dell'articolo di Giuseppe Colombo per "la Repubblica"

Il governo pasticcia sul Superbonus. Stringe e subito dopo allenta. Dal Consiglio dei ministri che ha varato la tagliola “salva-conti” non sono passate neppure 48 ore quando Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti prendono atto di aver chiuso i rubinetti in modo troppo frettoloso.

I malumori dei governatori e dei sindaci “amici” delle zone colpite dai terremoti del 2009 e 2016 inondano le agenzia di stampa e puntano Palazzo Chigi con un messaggio minaccioso: il decreto che ferma la cessione del credito e lo sconto in fattura per il “Super sismabonus” mette a rischio la ricostruzione.

Un danno d’immagine devastante per la destra. E poi ci sono le spine dentro alla maggioranza, con Forza Italia che ha mal digerito il blitz in Consiglio dei ministri. Pronti, gli azzurri, a rovesciare il loro pressing in Parlamento, come hanno già fatto a dicembre, costringendo il governo ad approvare un decreto per strappare qualche mini-proroga.

[…] Tocca ai tecnici di Palazzo Chigi e del Mef mettere a punto l’equilibrio contabile per non sconfessare gli annunci di due giorni prima, quello dell’intervento emergenziale a tutela dei conti pubblici. La sintesi dice che nelle aree colpite dai due terremoti si potranno continuare a cedere i bonus edilizi e a richiedere lo sconto in fattura.

Ma è Giorgetti ad alzare una diga. Lo fa fissando un tetto di spesa di 400 milioni: non un centesimo in più, quest’anno, per finanziare il sostegno ai cantieri. La maggior parte delle risorse, in tutto 330 milioni, finiranno nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono stati colpiti dal sisma otto anni fa. I restanti 70 milioni a L’Aquila e alle altre località abruzzesi che hanno ancora bisogno di finanziamenti dopo le scosse del 6 aprile 2009.

Sarà il commissario straordinario Guido Castelli ad assicurare «il rispetto del limite di spesa verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga», come si legge nella nuova versione del decreto pronto ieri sera per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Un compito non facile perché solo nelle zone del Centro Italia si stima che siano almeno 35 mila le unità immobiliari ancora da ricostruire. E poi c’è l’incognita del posizionamento di FI quando il decreto passerà alle Camere per la conversione in legge. […]

