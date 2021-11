UN FINE PENSATORE - L'UOMO CHE HA DATO UNA CAPOCCIATA A SELVAGGIA LUCARELLI ALLA MANIFESTAZIONE NO VAX E' MAESTRO DI PUGILATO DI MANZIANA, COMUNE A NORD DI ROMA - IL 60ENNE FU SANZIONATO DAI CARABINIERI NEL 2020 PERCHÉ VIOLÒ LA QUARANTENA PER FARE LA SPESA - L'UOMO È UN ATTIVISTA NO VAX CHE HA PARTECIPATO A MOLTE MANIFESTAZIONI DI PROTESTA…

Michele Marangon per il “Corriere della Sera”

SELVAGGIA LUCARELLI AL CIRCO MASSIMO TRA I NO VAX

Si chiama Roberto Di Blasio ed è un maestro di pugilato della provincia di Roma l'autore dell'aggressione alla giornalista Selvaggia Lucarelli, colpita dall'uomo durante la manifestazione no green pass sabato scorso.

La giornalista ha reso nota la sua identità pubblicando una breve clip dell'aggressione che si è consumata al Circo Massimo. Qui si vede il manifestante colpire la telecamera di Lucarelli con la testa, non prima di averle intimato di abbandonare il luogo della protesta. La giornalista ha poi scritto nome e cognome dell'aggressore pubblicando un'altra foto sui social dove Di Blasio è immortalato in palestra con i suoi giovani allievi di boxe.

selvaggia lucarelli aggredita da un no vax al circo massimo 8

«Pubblico il loro nomi e i loro messaggi perché queste persone sono scollegate dalla realtà. Voglio fargli provare per 24 quello che si prova. Un bagno di realtà», ha spiegato Lucarelli ai microfoni della Rai raccogliendo tantissima solidarietà dopo l'attacco subito.

Di Blasio, 60enne di Manziana, Comune a nord di Roma, gestisce una palestra nella cittadina dell'hinterland, la «Olimpic romans boxe» da lui fondata. Un passato da sportivo, imprenditore e commerciante, l'uomo è un attivista no vax che ha partecipato a molte manifestazioni di protesta.

Già l'anno scorso si era reso protagonista di una violazione sanzionata dai carabinieri della stazione di Manziana: il 60enne, che a marzo 2020 aveva contratto il Covid, aveva violato la quarantena per andare a fare la spesa ed era stato pizzicato fuori casa dai militari dopo una segnalazione.

selvaggia lucarelli aggredita da un no vax al circo massimo 4

Attivista politico a livello comunale, l'ex pugile si era anche candidato in una lista civica di Manziana nel 2017 e nelle precedenti elezioni del 2012. Nel suo curriculum professionale figurano la gestione di una impresa edile e di un negozio di abbigliamento, mentre a livello sportivo diviene maestro federale per aprire, nel 2009, la palestra.

Nei confronti del 60enne Lucarelli ha annunciato querela, anche se lui si sarebbe scusato per l'insano gesto: non l'unico che si è consumato nella stessa giornata a opera dei manifestanti.

selvaggia lucarelli aggredita da un no vax al circo massimo 9

Ha fatto il giro del web, scatenando un moto di grande solidarietà, l'assalto subito da Isabella Massaccesi, titolare del bar «075» in via dei Cerchi, a ridosso del Circo Massimo, compiuto da un gruppetto di facinorosi che si sono rifiutati di mostrare il green pass. Uno di loro si sarebbe anche abbassato i pantaloni come insulto sessista verso la titolare del locale.

selvaggia lucarelli aggredita da un no vax al circo massimo 5 selvaggia lucarelli aggredita da un no vax al circo massimo 6 selvaggia lucarelli aggredita da un no vax al circo massimo 1 selvaggia lucarelli aggredita da un no vax al circo massimo 3 selvaggia lucarelli aggredita da un no vax al circo massimo 2 selvaggia lucarelli aggredita da un no vax al circo massimo 7

«Ho avuto moltissime attestazioni di stima su Facebook, ma anche dalle persone che ieri sono passate tutto il giorno a ringraziarmi - ha raccontato la barista -. Non mi pento, continuerò a chiedere green pass e mascherina a chi entra nel locale, come ho sempre fatto fino a sabato scorso».