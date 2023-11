23 nov 2023 09:03

FISCO INFERNO PER LA FAMIGLIA DI MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI (VIEN DAL MARE) – LA MINISTRA NELLA BUFERA PER L’INDAGINE PER EVASIONE FISCALE (DI POCHE MIGLIAIA DI EURO) SUI FIGLI - AL CENTRO UN PROMOTORE FINANZIARIO CHE OPERAVA SENZA PERMESSI. UNA CHAT CHIAMA IN BALLO ALVISE, DIRETTORE D’ORCHESTRA, LUDOVICA (IN PASSATO FINITA SUI GIORNALI PERCHÉ ASSUNTA AL MINISTERO DELLA SALUTE QUANDO LA MADRE ERA SOTTOSEGRETARIA NEL 2005) E L’EX PRESIDENTE DEL SENATO (NON INDAGATA)