referendum taglio parlamentari referendum taglio parlamentari referendum taglio parlamentari IL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI BY ALTAN
FLASH! ALLE 19 L'AFFLUENZA ALLE URNE PER IL REFERENDUM E' DEL 29,7%-
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“LA POPOLANA L’HAI FATTA IN TANTI PROGRAMMI, ORMAI SEI VECCHIA” – SCINTILLE A "BALLANDO TRA LE STELLE": SELVAGGIA LUCARELLI PUNZECCHIA ALESSANDRA MUSSOLINI CHE È TROPPO IMPEGNATA A STRUSCIARSI CON IL SUO BALLERINO PER TIRARE FUORI QUALCHE BATTUTA VELENOSETTA – “MA CHE CI SEI VENUTA A FARE? LA STAI BUTTANDO IN CACIARA”, MA LA MUSSOLINI RISPONDE AVVINGHIANDOSI A MAYKEL FONTS – LA FRECCIATINA ALLA ISOARDI: "TROVATI UN FIDANZATO VERO" IL BALLO HOT
“IL POVERO E L’OPPRESSO NON HANNO SEMPRE RAGIONE. MA I COMUNISTI CHE SI FANNO ODIARE HANNO SEMPRE TORTO” – ROSSANA ROSSANDA MEMORIES – GLI ANNI NEL PCI CON INGRAO,LA ROTTURA, LA NASCITA DEL MANIFESTO E LA CONSAPEVOLEZZA ESPRESSA NEGLI ANNI SETTANTA CHE LA LOTTA ARMATA, LE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE, COME LE BR O PRIMA LINEA, RIENTRASSERO NEL VECCHIO “ALBUM DI FAMIGLIA” DELLA SINISTRA
CASSA DISINTEGRAZIONE - 160MILA FAMIGLIE IN ATTESA A ROMA: PER 45MILA LAVORATORI ROMANI LA PRATICA NON È ANCORA STATA NEANCHE LAVORATA ALL'INPS ALTRI 115MILA CITTADINI SONO RIMASTI DA APRILE SENZA LE MENSILITÀ DEL SUSSIDIO
"CI È VOLUTO BONACCINI A FAR APRIRE GLI STADI...HA AVUTO CORAGGIO, NON PARE QUASI DI SINISTRA" – MIHAJLOVIC SCATENATO: “ERA ORA CHE APRISSERO: A RIMINI IN SPIAGGIA LA GENTE STAVA UNA SOPRA ALL’ALTRA E GLI STADI VUOTI... PERCHÉ QUESTO? NON LO SO, NON C’ERA UNA LOGICA, COME IN TANTI DECRETI FATTI. SPERO CHE IBRA NON CI DIA ALTRE 5 PAPPINE”
I PRIMI CAFONAL DEL DOPO-LOCKDOWN - SOLO MORRICONE E LA BACCHETTA DI PAPPANO POTEVANO RADUNARE UN SIMILE PARTERRE DI POTENTONI E POTENTUCCI: ALL'AUDITORIUM DI ROMA PER IL TRIBUTO AL GRANDE COMPOSITORE HANNO SFIDATO LA PAURA DEL VIRUS ALESSANDRO PROFUMO E GIANNI LETTA, GUBITOSI E VESPA, MAINETTI E MALAGO', STEFANIA SANDRELLI E I CERASI, ASSUMMA E LUCA BERGAMO
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…