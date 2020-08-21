FLASH - CROSETTI: "IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA COPPIA GIOVANE DELL'ESTATE. LUI QUANDO GIOCA DIMOSTRA VENT'ANNI, LEI QUANDO PARLA DIECI"-
FLASH - CROSETTI: "IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA COPPIA GIOVANE DELL'ESTATE. LUI QUANDO GIOCA DIMOSTRA VENT'ANNI, LEI QUANDO PARLA DIECI"-
IL TAMPONE COL BUCO - LUNGHE FILE A FIUMICINO SOTTO IL SOLE PER I TAMPONI OBBLIGATORI (DA OGGI), MA IN ITALIA OLTRE AL DANNO DELL'ATTESA SCOMODA NON PUÒ MANCARE LA BEFFA: NESSUN CONTROLLO A MILANO, BERGAMO E NAPOLI. ''È FERRAGOSTO PER TUTTI, STIAMO FACENDO IL POSSIBILE'', DICONO DALLA LOMBARDIA. DOVE SE SI CHIEDE UN TAMPONE, LO FANNO A SETTEMBRE, E ORA MIGLIAIA DI TURISTI INTASERANNO I LABORATORI
I BIMBI POSITIVI AL COVID, ANCHE ASINTOMATICI O PRE-SINTOMATICI, HANNO UNA CARICA VIRALE, NELLE VIE AEREE SUPERIORI, PIÙ ALTA RISPETTO AD ADULTI IN TERAPIA INTENSIVA GRAVEMENTE MALATI. E QUESTO NONOSTANTE I PIÙ GIOVANI SVILUPPINO MENO LA MALATTIA - LO DIMOSTRA UNO STUDIO APPENA PUBBLICATO SUL “JOURNAL OF PEDIATRICS” DA UN GRUPPO DI RICERCATORI DEL MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL - VUOL DIRE CHE I BIMBI POSSONO INFETTARE COME GLI ADULTI…