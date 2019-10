2 ott 2019 19:09

FLASH! - DIBBA DA QUANDO NON È PIÙ DEPUTATO HA UN SACCO DI TEMPO LIBERO E INFATTI SI DILETTA A GIOCARE A PADEL IN UN CLUB DI ROMA NORD IN DOPPIO CON ADRIANO PANATTA (NIENTEPOPODIMENO) - LA SUA PASSIONE PER LE RACCHETTE È NOTA: NEL 2018 ERA ENTRATO AGLI INTERNAZIONALI CON UN PASS VIP. QUALCHE MESE DOPO L’EX TENNISTA IN UN’INTERVISTA DICEVA CHE I 5 STELLE NON LO CONVINCEVANO IN POLITICA. MA SUL CAMPO…