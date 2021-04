COME CI SI DIFENDE DAL FURTO DI IDENTITÀ SUI SOCIAL? - LO SPIEGA IL GENERALE RAPETTO: “PER EVITARE BRUTTE SORPRESE È IMPORTANTE INSERIRE ONLINE SOLO I DATI STRETTAMENTE NECESSARI - IL NUMERO DI TELEFONO CELLULARE, AD ESEMPIO, NON DOVREBBE ESSERE MAI CEDUTO AI SOCIAL CHE NON DI RADO DICONO DI AVERNE NECESSITÀ PER INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'UTENTE DI EVENTUALI INTRUSIONI NEL SUO PROFILO. QUEL NUMERO ABBINATO AD UN NOME E COGNOME È IL PUNTO DI PARTENZA DELLA FRODE SIM SWAP...”