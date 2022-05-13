FLASH! - LA “CATTIVERIA” DI “SPINOZA”: “SOLDI NELLA CUCCIA DEL CANE DELLA CIRINNÀ: PER LA PROCURA NON C’È IL REATO. I CANI POSSONO DETENERE SINO A 25 MILA EURO” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)

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