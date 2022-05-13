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FLASH! - LA “CATTIVERIA” DI “SPINOZA”: “SOLDI NELLA CUCCIA DEL CANE DELLA CIRINNÀ: PER LA PROCURA NON C’È IL REATO. I CANI POSSONO DETENERE SINO A 25 MILA EURO” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
L’IPOCRISIA DI CONTE ZELIG: OGGI FA IL PACIFISTA (IN CHIAVE ANTI-DRAGHI) MA DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA AUMENTATO LE SPESE MILITARI PIU’ DI TUTTI - NEGLI ANNI IN CUI PEPPINIELLO APPULO ERA A PALAZZO CHIGI LE SPESE PER ARMAMENTI DELL’ITALIA SONO CRESCIUTE SIA IN PERCENTUALE CHE IN TERMINI ASSOLUTI: NEL 2021 SONO ARRIVATE ALL'1,41, NEL 2020 ERANO L'1,38% E NEL 2019 L'1,18 % - L’AFFONDO DI RENZI: “I 5 STELLE SONO VOLTAGABBANA AMBULANTI, NON HANNO NESSUN OBIETTIVO SE NON QUELLO DI ARRIVARE AL 2023, SONO ABBARBICATI ALLA POLTRONA”
ABBIAMO SCHERZATO! - IL CLAMOROSO DIETROFRONT DI ELON MUSK: L'ACCORDO CON TWITTER È "TEMPORANEAMENTE SOSPESO". LA RAGIONE? "SONO IN ATTESA DI DETTAGLI CHE SUPPORTINO IL CALCOLO CHE GLI ACCOUNT DI SPAM/FAKE RAPPRESENTINO MENO DEL 5% DEGLI UTENTI". FA SUL SERIO OPPURE SI È ACCORTO IMPROVVISAMENTE CHE SPENDERE 43 MILIARDI MESSI PER IL SOCIAL NETWORK CHE NON FA UTILI ERA COME BUTTARLI NEL CESSO? DI SICURO PER ORA C'È CHE IN BORSA IL TITOLO DI TWITTER CROLLA E QUELLO DI TESLA CRESCE...
"GLI E-SPORTS ROVINANO IL CERVELLO DEI RAGAZZI, MI FANNO PAURA" – AGLI INTERNAZIONALI L’ATTACCO DA VECCHIO TROMBONE DEL MINISTRO GIORGETTI DURANTE IL TALK "VITA DA CAMPIONI" DI WESPORTUP - "A ME SEMBRA SPORT VIRTUALE. NON MI SEMBRA NORMALE". QUALCUNO GLI SPIEGHI CHE GLI E-SPORTS NEL 2021 HANNO CREATO UN GIRO D'AFFARI NEL NOSTRO PAESE DI CIRCA 45 MILIONI - SULLA SUPERLEGA: "SERVE TROVARE EQUILIBRIO TRA BUSINESS E MERITO" – E SULLA NAZIONALE… - FOTO BY MEZZELANI
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…