9 mag 2023 15:38

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “QUANDO VENGONO A SAPERE CHE VUOI PARLARE, PRIMA SPARGONO LA VOCE CHE TU SEI UN INFAME. POI TI MINACCIANO CON UN MESSAGGIO ANONIMO. E SE NON HAI ANCORA CAPITO TI TAGLIANO LE GOMME DELL’AUTO. SUCCEDE A UN TASSISTA DI BOLOGNA – ROBERTO MANTOVANI – COLPEVOLE DI AVER RIVELATO CHE IN UNA SOLA NOTTE HA INCASSATO 596 EURO, SFIDANDO APERTAMENTE LA BANDA DEI NO POS CHE PRETENDONO L’OMERTÀ SUI LORO GUADAGNI. NON È NECESSARIO ANDARE A PALERMO, PER SCOPRIRE COME FUNZIONA IL METODO MAFIOSO…”