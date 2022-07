14 lug 2022 09:46

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “I TASSISTI ROMANI HANNO IL DIRITTO DI MANIFESTARE CONTRO IL GOVERNO, COME TUTTE LE ALTRE CATEGORIE. CI MANCHEREBBE. PERÒ AI LORO CORTEI SAREBBE GIUSTO APPLICARE UNA TARIFFA A TASSAMETRO: UN TOT A CHILOMETRO, UN TOT A MANIFESTANTE. FACENDOLI PASSARE PER IL RACCORDO ANULARE ANCHE PER ANDARE DA PIAZZA VENEZIA A LARGO CHIGI. PAGAMENTO IN CONTANTI, SENZA RICEVUTA (POS GUASTO)”