FLASH - IL PM DI MILANO PAOLO STORARI È STATO ASSOLTO A BRESCIA AL TERMINE DEL PROCESSO IN ABBREVIATO CON AL CENTRO IL CASO DEI VERBALI DI PIERO AMARA SU UNA PRESUNTA LOGGIA UNGHERIA...

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(ANSA) - Il pm di Milano Paolo Storari è stato assolto a Brescia al termine del processo in abbreviato con al centro il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta loggia Ungheria. Lo ha deciso il gup Federica Brugnara.

 

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IL CINEMA DEI GIUSTI - IN ATTESA DEGLI OSCAR, SONO STATI CONSEGNATI GLI SPIRIT AWARD, I PREMI DEL CINEMA INDIPENDENTE. DOMINA COME MIGLIOR FILM, MIGLIOR REGIA, MIGLIOR SCENEGGIATURA “THE LOST DAUGHTER”, OPERA PRIMA DI MAGGIE GYLLENHALL TRATTA DAL ROMANZO DI ELENA FERRANTE. PECCATO PER IL NOSTRO, BELLISSIMO, “A CHIARA” DI JONAS CARPIGNANO, CHE ERA NELLA CINQUINA FINALE. MIGLIOR FILM STRANIERO, INVECE, È “DRIVE MY CAR” DI RYUSUKE HAMAGUCHI. TRA LE SERIE STRAVINCE “RESERVOIR DOGS” E, COME ATTORE, LEE JUNG-JAE, IL PROTAGONISTA DI “SQUID GAME” - VIDEO

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DAI TAPPETI ROSSI ALLA CACCIA AI RUSSI - CONCITA DE GREGORIO: “RICORDO BENISSIMO CERTE CERIMONIE, CERTI INVITI, QUANDO LA COMPRAVENDITA DI PEZZI DI PAESE AI MEGA MILIARDARI RUSSI È DIVENTATA LA NORMA. NON È CHE GLI OLIGARCHI NON FOSSERO ALLORA QUELLO CHE SONO OGGI: GENTE CHE HA FATTO I MILIARDI GRAZIE A UN TIPO CHE SPARAVA AI GIORNALISTI, TORTURAVA ED ELIMINAVA I DISSIDENTI COL POLONIO, PER RESTARE AI DETTAGLI VISTOSI. QUINDI O NON ERA CHIARO ALLORA, A CHI SI VENDEVANO INDUSTRIE SPIAGGE E VILLE, O CONVENIVA STARE ZITTI E PRENDERE I SOLDI. NON SAPREI COSA PREFERIRE”

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