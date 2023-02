7 feb 2023 12:20

FLASH! - PUPO A DAGOSPIA: "'THE SHOW MUST GO ON' E LO CAPISCO MA, NEL RISPETTO DELLA CATASTROFE CHE HA COLPITO LA TURCHIA E LA SIRIA, ALMENO UN GESTO, UN PICCOLO GESTO, IL FESTIVAL DI SANREMO DOVRÀ PURE LANCIARLO. LASCIARE LE PRIME FILE DEL TEATRO ARISTON, QUELLE RISERVATE AI VIP E AI DIRIGENTI RAI, VUOTE, SAREBBE GIÀ UN BEL SEGNALE. E QUESTO PER TUTTA LA SETTIMANA" (DITE A ENZO GHINAZZI CHE IN PRIMA FILA STASERA CI SARÀ IL CAPO DELLO STATO, SERGIO MATTARELLA)