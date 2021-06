2 giu 2021 13:36

FOLGORATO SULLA VIA DELLA GNOCCA – DON DAVIDE TACCHINI SI SPOSA! L’EX VICE PARROCO DI CITTÀ DI CASTELLO, CHE UN ANNO FA HA ABBANDONATO IL SACERDOZIO, CONVOLERÀ A NOZZE CON LA FIDANZATA LUCIA, LA VOLONTARIA LAICA CONOSCIUTA PRIMA DI ENTRARE IN SEMINARIO – PURTROPPO NON POTRÀ CELEBRARE LA CERIMONIA SAMUELE BIONDINI, L'EX PARROCO DELLA CITTÀ UMBRA CHE SI È SPRETATO INSIEME A TACCHINI (PER LANCIARSI TRA LE BRACCIA DI UN’INFERMIERA)