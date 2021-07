19 lug 2021 19:06

A FORZA DI "INCLUDERE" OGNI MINORANZA, LA MAGGIORANZA AVRA' CRISI DI RIGETTO – WHATSAPP HA INTRODOTTO L’EMOJI DI UN UOMO INCINTO PER CELEBRARE L’INCLUSIVITÀ – MOTIVO? LA GRAVIDANZA È POSSIBILE PER ALCUNI UOMINI TRANSGENDER E PER LE PERSONE NON BINARIE – "IL FATTO": "E' FUTILE E PURE UN PO' INQUIETANTE. È POSSIBILE CHE VERRÀ UTILIZZATA DA CHI VUOLE SINTETIZZARE I PROPRI DISTURBI INTESTINALI..."