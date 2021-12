FUGA DA LONDRA! - È NATALE MA NON SEMBRA: LE STRADE DELLA CAPITALE INGLESE SONO PRATICAMENTE DESERTE. BORIS JOHNSON È ANCORA INDECISO SULLE NUOVE RESTRIZIONI, NONOSTANTE IL DILAGARE DELLA VARIANTE OMICRON, E ALLORA I CITTADINI FANNO DA SOLI - NESSUNO VA PIÙ IN BAR E RISTORANTI E LE VIE DELLO SHOPPING SONO VUOTE (TRANNE COVENT GARDEN E LEICESTER SQUARE)

La variante Omicron spaventa e gli inglesi scappano da Londra. Nelle strade dellaa capitale britannica non si respira il sollito clima pre-natalizio: bar e ristoranti sono quasi vuoti, i cinema e i teatri deserti.

Solo nei luoghi più affollati e popolari, come Leicester Square e Covent Garden, rimangono piccole folle di turisti a sfidare il dilagare del Covid (e il freddo). Regent Street e Oxford Street sono lontane dal solito assembramento per lo shiopping last minute.

E mentre il premier Boris Johnson è ancora indeciso se varare nuove restrizioni (nonostante i 100mila contagi di oggi), gli inglesi fanno da sé: secondo un sondaggio Ipsos MORI il 58% dei cittadini sta evitando i trasporti pubblici, il 57% non andrà in pub e ristoranti.

L'inquilino di Downing Street è in grossa difficoltà: il partito conservatore l'ha messo nel mirino per la sua cattiva gestione della pandemia, ed è fortemente intenzionato a farlo sloggiare a gennaio.

