Da www.ilmessaggero.it

Andrei Mordvichev

Sale il conto dei generali russi morti in Ucraina. Il ministero della Difesa di Kiev ha rivendicato l'uccisione di Andrei Mordvichev, comandante dell'ottava armata generale del distretto militare meridionale. Si tratta del quinto generale russo morto dal giorno dell'invasione di Putin, ormai 24 giorni fa. Una sua fotografia è stata postata su Twitter dallo Stato Maggiore della Difesa ucraina.

Andrei Mordvichev

Nei giorni scorsi sono stati già uccisi il generale Oleg Mityaev, il generale Andriy Kolesnikov, Vitaly Gerasimov e Andrei Sukhovetsky.

