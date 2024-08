11 ago 2024 17:10

GENITORI DI MERDA – A FOLIGNO, UNA 48ENNE HA LASCIATO FIGLIA DI 5 ANNI CHIUSA IN AUTO SOTTO AL SOLE PER ANDARE A FARE SHOPPING – ALCUNI PASSANTI HANNO AVVERTITO I CARABINIERI, CHE HANNO TROVATO LA BAMBINA ADDORMENTATA NEL SEGGIOLINO – LA PICCOLA SI È SVEGLIATA ED È RIUSCITA AD APRIRE LA PORTIERA. LA DONNA, TORNATA DOPO 20 MINUTI, È STATA DENUNCIATA PER ABBANDONO DI MINORE...