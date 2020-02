Thread di Mauro Venier su Twitter - https://twitter.com/MauroV1968/status/1232711286322016259

In Italia ci lascia andare all'isteria, ma io - se fossi in #Italia - mi sentirei più tranquillo di quanto sono qui in #Germania. Perché? Semplice le statistiche tedesche non quadrano. Io non ho competenze mediche, ma so di statistica, so leggere i numeri. 1/6

La Germania è il paese può popoloso della #UE (e il secondo d'Europa dopo la Russia) e quello con i maggiori contatti, sia commerciali che turistici, con la #Cina. Praticamente ogni azienda tedesca media o grande ha almeno uno stabilimento in Cina. E ci sono solo 18 casi?

No, non quadra. Per di più vorrei farvi notare altri numeri interessanti. Da ottobre a oggi sono stati segnalati in Germania 80000 casi di classica #influenza, 40000 dei quali solo nelle ultime due settimane. 40000. In due settimane. 3/6

Siamo proprio sicuri che siano tutti influenza? Ho appena sentito in radio che nella cittadina di Prien (10000 abitanti) 18 persone sono state ricoverate in ospedale quasi contemporaneamente con sintomi influenzali. 4/6

E le autorità, prima di fare i controlli, dichiarano già che non c'è motivo di credere sia il virus.

Il focolaio più importante in Germania è a Monaco. E Prien è vicinissima a Monaco. 5/6

Oltretutto non riesco a trovare su nessuna pagina istituzionale il dato sul numero di test effettuati.

Né sul sito del ministero federale della salute. Né su quello del Robert Koch Institut (di fatto corrispettivo dell'italiano Istituto Superiore di Sanità). Cercherò ancora. 6/6

