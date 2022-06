VI SENTITE PARTICOLARMENTE STANCHI E SPOSSATI? NON AVETE FAME? PROBABILMENTE VI SIETE BECCATI IL COVID. DATE UN’OCCHIATA AI SINTOMI DELLA BA5, L'ULTIMA SOTTOVARIANTE DI OMICRON CHE STA FACENDO IMPENNARE DI NUOVO I CONTAGI: OLTRE A FORTE RAFFREDDORE E FORTE MAL DI GOLA, LA FEBBRE PUÒ ARRIVARE OLTRE I 38 GRADI – COME TRATTARE IL MAL DI GOLA E FAR SCENDERE LA TEMPERATURA, QUALI FARMACI NON PRENDERE E…