GIOCHIAMO A CHI MUORE PRIMA? - UNA 14ENNE IRLANDESE È MORTA DOPO AVER TENTATO LA "CHROMING CHALLENGE", UNA SFIDA VIRALE SU TIKTOK CHE CONSISTE NELL’INALARE VERNICI E SOLVENTI PER SBALLARSI - LA GIOVANE AVREBBE AVUTO UN ARRESTO CARDIACO CAUSATO DALL'ASPIRAZIONE DELLO SPRAY - LA "CHALLENGE", HA GIÀ CAUSATO IL DECESSO DI UN ALTRO ADOLESCENTE IN AUSTRALIA…

Sarah Mescall

Una studentessa di 14 anni è morta dopo aver tentato una challange diventata virale su TikTok, nota come “chroming”. Sarah Mescall, di Kilnamona in Clare, vicino Dublino, ha perso i sensi ed è stata portata in ospedale, dove i medici l'hanno messa in coma farmacologico. La sfida a cui avrebbe partecipato consiste nell’inalazione di vernici e solventi al fine di ottenere una sensazione di ebbrezza.

Sarah Mescall

La challange

Secondo le indagini pare che la 14enne stesse tentando la sfida pericolosa che ha già causato la morte di un altro adolescente in Australia. Il “chroming” comporta gravi rischi per la salute, poiché le vernici contengono composti organici volatili come l’acetone e il formaldeide, che possono irritare la pelle, penetrare nei polmoni e causare convulsioni, coma e, in alcuni casi, la morte. Pare che ad uccidere Sarah sia stato un arresto cardiaco e che l'inalazione le abbia causato gravi danni cerebrali.