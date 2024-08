IL GIORNALISTA AMERICANO EVAN GERSHKOVICH, CONDANNATO IN RUSSIA A 16 ANNI DI CARCERE PER SPIONAGGIO, POTREBBE TORNARE NEGLI STATI UNITI - LO HA RESO NOTO "FOX NEWS": NÉ IL CREMLINO NÉ LA CASA BIANCA HANNO COMMENTATO LA POSSIBILITÀ DI UN IMMINENTE SCAMBIO DI PRIGIONIERI, CHE AVVERREBBE OGGI O DOMANI - IL GIORNALISTA DEL "WALL STREET JOURNAL" ERA STATO CONDANNATO POCHE SETTIMANE FA. LA BUONA NOTIZIA E' CHE USA E RUSSIA ANCORA COMUNICANO...

evan gershkovich in tribunale

(askanews) - Il giornalista statunitense Evan Gershkovich, condannato in Russia a sedici anni di carcere per spionaggio, potrebbe fare ritorno negli Stati Uniti oggi o domani grazie ad uno scambio di prigionieri: lo ha reso noto l'emittente televisiva Fox News, citando fonti del Wall Street Journal. Né il Cremlino né la Casa Bianca hanno commentato la possibilità di un imminente scambio di prigionieri.

